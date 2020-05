Bode spune că Sibiu-Piteşti va avea un lot în plus. „Negociem un împrumut, ca să rezolvăm problema gândacului” VIDEO

Este vorba despre o porţiune de drum care e parte integrantă din proiect şi care trebuie adusă la standarde moderne pentru a pune în valoare potenţialul şoselei de mare viteză. Anume: joncţiunea cu DN73 C şi modenizarea DN 73. Pentru aceste lucrări, susţine Bode, este o licitaţie în curs la care se pot depune oferte până pe 26 mai 2020.

Potrivit Masterplanului de Transport al României publicat pe site-ul ministerului de resort, lucrările la Autostradă Sibiu-Piteşti ar fi trebuit să înceapă în anul 2016 şi să se termine în 2020.

Din păcate, documentanţia n-a fost pregătită şi revizuită cla timp, motiv pentru care lucrările la şoseaua de mare viteză au început în acest an, când, de fapt, ar fi trebuit să se termine deja.

Bode: Negociem un împrumut punte, că să rezolvăm problema gândacului

Ministrul Lucian Bode a afirmat că s-au trimis clarificările solicitate de la Bruxelles şi că Guvernul este în discuţii avansate cu un partener european pentru obţinerea unui împrumut punte pentru realizarea Loturilor 1, 4 şi 5 ale autostrăzii.

Potrivit lui Lucian Bode, la acest moment, în Titlu 58 (unde vin, în regim de decont, banii europeni penru proiecte realizate-n.red.) există 6,4 miliarde de lei.

"Noi avem, în acest an, în lucru, 164 de kilometri de autostradă şi drum expres. Dacă am termină toţi aceşti kilometri (lucrur imposibil-n.red.) ne-ar ajunge banii. Ba ne-ar mai şi rămâne", a mai spus Lucian Bode.