Bode: Metroul Drumul Taberei va fi gata la termen. Noi i-am plătit, să îşi plătească subcontractorii. Ce alte proiecte s-au discutat în şedinţa de Guvern

„Transmit un mesaj clar către ministrul Transporturilor: Trebuie să susţinem investiţiile majore”, a spus Orban

La rândul său, Lucian Bode, a spus că a avut o videoconferinţă cu Compania de Drumuri, Metrorex, pentru a menţine termenele asumate prin contracte. Absolut toţi constructorii au prezentat măsurile pentru asigurarea siguranţei angajaţilor şi achiziţia de materiale.

Le-am spus că România are nevoie de ei, să continue lucrul pe şantiere dar să asigure siguranţa angajaţilor. Sistemele energetic, transporturi, trebuie să funcţioneze în această perioadă dificilă.

Avem bani alocaţi pentru aceste proiecte, nu avem nicio datorie către niciun antreprenor, şi să îşi plătească subcontractorii şi prestatorii de servicii.

Absolut toţi şi-au asumat termenele din contracte, că rămân nemodificate, chiar şi în aceste condiţii. Lucrările la Magistrala de metrou M5 rămân în grafic, şi termenul de finalizare este luna iulie 2020.

Orban: Trebuie pregătit masterplanul pentru dezvoltarea Aeroportului Otopeni

Anterior, în cadrul întâlnirii cu ministrul ŞLucian Bode, constructorii au prezentat principalele măsuri pe care le-au adoptat pentru asigurarea siguranţei angajaţilor la locul de muncă precum şi cele prin care au realizat aprovizionarea cu materialele de construcţii necesare desfăşurării activităţii.

Totodată aceştia au informat conducerea Ministerului în legătură cu anumite aspecte administrative referitoare la procedurile de avizare, exproprieri şi relocarea unor utilităţi aflate pe traseul obiectivelor de infrastructură.

”Aşa cum dumneavoastră v-aţi dezvoltat afacerile, aici, în România, astăzi, mai mult ca oricând, vă cer să continuaţi lucrul pe şantiere, dar cu asigurarea condiţiilor de siguranţă pentru sănătatea angajaţilor voştri. Lucrătorii voştri trebuie să aibă toate materialele necesare pentru igiena lor astfel încât totul să se desfăşoare cu respectarea tuturor normelor de protecţie în vigoare.

Vreau să vă transmit că domeniile vitale ale economiei trebuie să funcţioneze. Sistemul energetic, cel financiar-bancar şi cel al transporturilor sunt extrem de importante pentru orice economie. Infrastructura şi construcţiile sunt domenii complementare pentru dezvoltarea sănătoasă a economiei noastre care trebuie să aibă o continuitate în această perioadă extrem de grea prin care trecem, nu numai noi ca ţară, ci întreaga societate.

Avem bani alocaţi pentru proiecte, prin bugetul pe anul 2020. Trebuie să ştiţi că dacă munciţi, vă veţi primii toţi banii pe ceea ce trimiteţi la decontare. A

ici vreau să vă atrag foarte tare atenţia, să vă plătiţi subcontractorii, furnizorii sau prestatorii de servicii. E vital ca aceste firme, care sunt româneşti, să aibă continuitate, să aibă siguranţa că îşi vor primii la rândul lor banii. V-aţi asumat prin contracte, anumite termene de realizare a lucrărilor. Vă rog să vă respectaţi termenele contractuale!

Ştiu că industria din domeniu poate avea unele carenţe de funcţionare privind aprovizionare cu materiale, dar vă asigur că la nivelul ministerului am luat măsurile necesare astfel încât transportul şi aprovizionarea să se facă cu regularitate. Precum bine ştiţi, am rezolvat situaţia transportului de marfă necesar şi sectorului de construcţii, astfel încât acesta să se desfăşoare în continuare cu celeritate. Am purtat discuţii cu omologii mei din statele europene pentru crearea de culoare de tranzit pentru toate transporturile de mărfuri care impactează inclusiv cu domeniul dumneavoastră de activitate.

Ştiu că e posibil să întâmpinaţi probleme de ordin economic, dar prin măsurile pe care Guvernul le ia, veţi putea trece cu bine această perioadă grea pentru întreaga industrie din România. Mai devreme sau mai târziu această criză se va termina. Prin accelerarea marilor proiecte de infrastructură vom avea şansa să recuperăm rapid decalajele acumulate. Ţinta mea actuală este să finalizăm cât mai repede obiectivele aflate în diverse stadii de execuţie, dar şi lansarea de noi proiecte majore de infrastructură”, a spus ministrul Lucian Bode.