Birocraţia faultează economia. România are nevoie de 50.000 de lucrători străini, dar poate procesa doar 20 de cereri/zi. Din ce ţări mai putem aduce

Astfel, doar muncitorii din Filipine, Indonezia, Sri Lanka şi Pakistan pot primi în momentul de faţă vize de lucru fără probleme, în timp ce forţa de muncă din India, Nepal şi Bangladesh întâmpină dificultati majore de obţinere vizelor.

Odată cu cresterea la 50.000 a contingentului de muncitori străini pentru care sunt acordate vizele, solicitările de import pentru forţa de munca din Asia în România au crescut vertiginos, motiv pentru care toate agenţiile de plasare şi recrutare a forţei de muncă cu operaţiuni în India, Nepal şi Bangladesh se află momentan în impas.

În plus, în ciuda miilor de cereri depuse, autorităţile române din New Delhi, abia pot procesa 20 de cereri pe zi, ajungând la finalul lunii septembrie să analizeze solicitări depuse în luna aprilie.

,,Motivul principal îl reprezintă capacitatea limitată de procesare a vizelor a Ambasadei României în New Delhi, care poate elibera 20 de vize pe zi, în condiţiile în care deţine în prezent solicitări pentru aproximativ 4000 de cereri depuse. Pentru Work From Asia această situaţie nu reprezintă o problemă, întrucat avem capacitatea de a aduce în continuare forţă de muncă din Filipine şi Indonezia, în patru luni de la semnarea contractului de colaborare cu angajatorul roman, în timp ce avem oricând soluţia de a recruta personal din Sri Lanka şi Pakistan, cu termen de venire în ţară de doar trei luni”, a declarat pentru „Adevărul” Yosef Gavriel Peisakh, general manager Work From Asia.