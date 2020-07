BCR a realizat un profit de jumătate de miliard de lei, în primul semestru, faţă de pierdere în 2019

„Principala noastră prioritate, până acum, în 2020, a fost să asigurăm echipei şi clienţilor noştri condiţiile optime de siguranţă şi sănătate, prin toate mijloacele necesare. În ultimele luni, am sfătuit sute de mii de oameni; am acţionat rapid, cu soluţii digitale accelerate. Majoritatea operaţiunilor bancare din sucursale pot fi realizate acum 100% online. Pentru a veni în sprijinul clienţilor, am făcut multă muncă de consultanţă, om-la-om, continuând eforturile noastre de educaţie financiară şi antreprenorială. Credem că avem oportunitatea de a creşte, în ciuda volatilităţii vremurilor actuale, atât timp cât clienţii sunt informaţi în mod corect, complet şi corespunzător. Prin măsurile luate pentru susţinerea creditării companiilor şi prin soluţiile de amânare a plăţilor, am asistat şi sprijinit companii care creează peste 200.000 de locuri de muncă. Rămânem deschişi pentru business, iar obiectivul nostru este să fim, în continuare, un partener financiar de încredere, pe termen lung, pentru toţi clienţii noştri”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Sprijin pentru clienţi în contextul pandemiei

Circa 38.000 de cereri de amânare a ratelor pentru persoane fizice au fost implementate, din care 15.500 de cereri mai sunt încă active, două treimi selectând opţiunea BCR de amânare pentru trei luni. Peste 3.000 cereri de amânare de plată au fost realizate 100% online, prin platforma George.

În prezent, amânările la plata creditelor reprezintă 7% din portofoliul total de credite persoane fizice, respectiv 12% din portofoliul total de credite acordate companiilor nefinanciare.

Companii care creează peste 200.000 de locuri de muncă au fost susţinute în primul semestru prin amânări de rate, credite noi, credite prin programul IMM Invest sau prelungiri ale liniilor de credit.

Numărul total de credite de consum acordate prin George s-a ridicat la 14.000 de la începutul anului, reprezentând 28% din creditele noi de nevoi personale.

85% din angajaţii din sediile centrale lucrează de acasă, în timp ce angajaţii din reţeaua de retail sunt prezenţi în schimburi 50%-50%, păstrând toate sucursalele deschise.

Măsuri de siguranţă pentru angajaţi şi clienţi: au fost achiziţionate peste 310.000 de măşti, 800.000 de mănuşi, 1.800 de panouri de protecţie din plexiglas, 20.000 de litri de dezinfectanţi şi 30.500 de sticle de alcool sanitar.

Alte rezultate

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi în monedă locală pentru persoane fizice şi microîntreprinderi de 3,7 miliarde de lei în S1 2020 în principal datorită creditelor ipotecare. Vânzările de credite de nevoi personale au scăzut cu 9,3% an pe an, influenţate în T2 2020 de consumul scăzut şi incertitudinile crescute în contextul pandemiei. Vânzările de credite ipotecare au crescut cu 25% an pe an în H1 2020 mai ales datorită creşterii produsului ipotecar standard. Creditele noi pentru microîntreprinderi au crescut cu 24% an pe an în S1 2020.

În activitatea de creditare corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite corporate noi în valoare de 3,2 miliarde de lei în S1 2020. Stocul de finanţări acordate sectorului IMM (incl. prin subsidiara BCR Leasing) a crescut cu 9% an pe an, atingând valoarea de 6,3 miliarde de lei (1,3 miliarde de euro) la data de 30 iunie 2020, ca urmare a unei concentrări mai mari pe afacerile noi şi pe dezvoltarea sectorului de leasing. Finanţarea Sectorului Public a crescut cu 16,1% an pe an. Segmentul de Real Estate a crescut puternic cu 20,9% an pe an, ca urmare a tragerilor de fonduri în cadrul proiectelor de birouri şi spaţii comerciale finanţate în ultimul an.

Platforma inteligentă de banking George a ajuns la 900.000 de utilizatori, în creştere cu 70% faţă de S1 2019. Numărul de tranzacţii prin George a crescut cu 130% în S1 2020 comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019. De asemenea, a fost înregistată o creştere de peste 150% la accesarea de produse bancare în mediul digital, cel mai mare apetit fiind pentru contul George 100% online, care a ajuns la o pondere de 52% din totalul conturilor curente deschise în 2020.

Performanţa financiară a BCR în Semestrul 1 2020

BCR a înregistrat un profit net de 498,9 milioane de lei (103,6 milioane de euro) în S1 2020, faţă de o pierdere netă de 20,8 milioane de lei (4,4 milioane de euro) în S1 2019, înregistrată ca urmare a constituirii unui provizion excepţional legat de activitatea BCR Banca pentru Locuinţe în T2 2019.

Rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 9,3% până la 898,2 milioane de lei (186,5 milioane de euro) în S1 2020, de la 822,0 milioane de lei (173,3 milioane de euro) în S1 2019, pe fondul unor venituri operaţionale mai mari şi al unor cheltuieli operaţionale mai reduse.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 7,0% până la 1.187,8 milioane de lei (246,6 milioane de euro) în S1 2020, de la 1.110,2 milioane de lei (234,1 milioane de euro) în S1 2019, favorizat de volume mai mari de credite atât pe segmentul de clienţi de retail, cât şi pe cel corporate.

Venitul net din comisioane a scăzut cu 14,3% până la 316,2 milioane de lei (65,6 milioane de euro) în S1 2020, de la 368,9 milioane de lei (77,8 milioane de euro) în S1 2019, determinat de activitatea de business mai redusă şi de măsurile implementate în vederea sprijinirii clienţilor în contextul pandemiei.

Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 12,3% până la 142,9 milioane de lei (29,7 milioane de euro) în S1 2020, de la 162,9 milioane de lei (34,4 milioane de euro) în S1 2019, în principal datorită unei activităţi de tranzacţionare mai reduse.

Venitul operaţional a crescut uşor cu 0,8% până la 1.703,5 milioane de lei (353,6 milioane de euro) în S1 2020, de la 1.690,2 milioane de lei (356,4 milioane de euro) în S1 2019, determinat de venitul net din dobânzi mai mare, parţial compensat de venitul net din comisioane şi venitul net din tranzacţionare mai mici.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 805,3 milioane de lei (167,2 milioane de euro) în S1 2020, în scădere cu 7,2% în comparaţie cu 868,2 milioane de lei (183,1 milioane de euro) în S1 2019, mai ales ca urmare a contribuţiei anuale mai mici la fondul de garantare a depozitelor în 2020 versus 2019 şi a deprecierii mai scăzute, parţial compensate de cheltuielile cu personalul legate de pandemie din trimestrul al doilea din acest an.

Astfel, raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit la 47,3% în S1 2020, faţă de 51,4% în S1 2019.

Costurile de risc şi calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de 169,9 milioane de lei (35,3 milioane de euro) în S1 2020, comparativ cu o eliberare de provizion de 88,8 milioane de lei (18,7 milioane de euro) în S1 2019. Acest rezultat a fost influenţat în principal de actualizarea parametrilor de risc pentru a reflecta scăderea economică, precum şi de implementarea unor reguli mai stricte privind clasificarea din punct de vedere al riscului de credit conform IFRS 9, aplicabile expunerilor către clienţi afectaţi de situaţia curentă.

Rata creditelor neperformante a ajuns la 4,5% în iunie 2020, uşor mai ridicată faţă de 4,1% în decembrie 2019. Această evoluţie reflectă efectul unui eveniment singular constand intr-o expunere de valoare mare a unui client corporate, devenita neperformanta, după o lungă perioadă cu aproape nicio acumulare de noi credite neperformante şi pe fondul continuării recuperărilor. În acelaşi timp, gradul de acoperire al creditelor neperformante cu provizioane a rămas relativ stabil la 117,4% în iunie 2020.

Capitalizare şi finanţare

Rata de solvabilitate a BCR în conformitate cu reglementările privind cerinţele de capital (CRR), doar banca, se afla în mai 2020 la nivelul de 19,6%, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 17,9% (Grup BCR) în martie 2020 arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură mai departe de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.

Creditele şi avansurile acordate clienţilor au crescut cu 1,2% până la 40.532,1 milioane de lei (8.374,9 milioane de euro) la data de 30 iunie 2020 de la 40.049,0 milioane de lei (8.373,2 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2019, susţinute de creşterea creditării în retail (+2,7% faţă de decembrie 2019).

Depozitele de la clienţi au crescut cu 3,1% până la 59.555,9 milioane de lei (12.305,7 milioane de euro) la data de 30 iunie 2020 de la 57.791,8 milioane de lei (12.082,8 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2019, susţinute de creşterea depozitelor în retail (+5,1% faţă de decembrie 2019).