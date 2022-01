ANPC, recomandări în perioada reducerilor de iarnă: Vânzările cu preţ redus să respecte o serie de reguli. Consumatorii să fie extrem de vigilenţi

„Au trecut sărbătorile şi începe perioada reducerilor de iarnă. Vă sfătuiesc să fiţi foarte atenţi la preţuri! Reducerile mari de preţ, într-o anumită perioadă, sunt binevenite atât pentru consumatori, cât şi pentru operatorii economici. Pentru a beneficia de aceste reduceri, fără să le fie afectate interesele economice, consumatorii trebuie să se informeze asupra produselor pe care intenţionează să le achiziţioneze, să fie extrem de vigilenţi şi să acorde maximă atenţie tuturor detaliilor.

De asemenea recomand verificarea preţurilor prin consultarea site-urilor care afişează preţuri comparative pentru acelaşi produs”, afirmă Anghel,dând asigurări că ANPC îi va spijini pe aceia care consideră că drepturile le-au fost încălcate.

Sursa citată precizează că „vânzările cu preţ redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, vânzări promoţionale) trebuie să respecte o serie de reguli de fixare şi publicitate a preţurilor”, una dintre acestea fiind aceea că orice operator economic care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse identice.

„Preţul redus trebuie să fie inferior preţului de referinţă. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus”, subliniază directorul general în ANPC.

Acesta prezintă mai multe reguli care trebuie respectate în perioada reducerilor:

„Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice:

- fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat;

- fie prin menţiunile "preţ nou", "preţ vechi" lângă sumele corespunzătoare;

- fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul anterior, barat.

Pentru siguranţa cumpărăturilor din perioada reducerilor citiţi cu atenţie caracteristicile produsului şi verificaţi dacă acesta corespunde cu adevărat dorinţelor şi nevoilor dumneavoastră.”, transmite Paul Anghel.

- Întocmesc o listă cu produsele pe care doresc să le achiziţioneze şi cu preţurile actuale ale acestora.

„Acest lucru vă va ajuta să evitaţi falsele reduceri de preţuri, de exemplu atunci când comercianţii măresc preţul şi aplică procentul de reducere la preţul astfel majorat”, le transmite el clienţilor.

- Citesc cu atenţie caracteristicile produsului;

- Verifică dacă produsul corespunde cu adevărat dorinţelor şi nevoilor dvs.;

- Verifică stocul existent (pentru comerţul on-line);

- Verifică preţul afişat pe site şi dacă acesta este integral (conţine sau nu TVA), dacă preţul include

şi costul de livrare etc.

- În cazul în care comandă online, verifică, înainte de a trimite comanda, dacă preţul fiecărui produs din coşul de cumpărături este acelaşi cu preţul redus indicat atunci când au ales produsul.

Orice vânzare cu preţ redus, indiferent de tip (de soldare, de lichidare, promoţională etc.), trebuie să fie însoţita sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea ei ("soldare/soldări/solduri", “lichidare”, “promoţii” etc), însoţita de data de debut şi de durata acesteia.