Şeful Fiscului: Direcţia de control venituri are 30 de echipe pe teren, vreau să ajungem în iulie la 70 de echipe

Heiuş a precizat că 80 la sută dintre procesele în care sunt contestate deciziile emise de inspectorii fiscali sunt câştigate de ANAF.







Lucian Heiuş a declarat, miercuri, la Digi24, că este imposibil să fie făcute verificări la peste 500.000 de contribuabili.





”Această Direcţie generală de control venituri a făcut o analiză pe nişte aplicaţii informatice şi au ieşit aceste sume (să fie verificaţi 561.000 de contribuabili şi firme - n.r.). Este imposibil să verificăm pe toţi, bineînţeles că începem de la cele mai mari sume, de la diferenţe mari, semnificative şi coborâm până ne permite resursa pe care o avem. Astăzi, lucrează la această Direcţie efectiv pe teren, cred că vreo 30 de echipe, foarte puţine. Vreau să ajungem în luna iulie să avem 70 de echipe, în lunile următoare să creştem, iar în anii următori, acest departament de verificare a veniturilor să capete o importanţă semnificativă”, a declarat Heiuş.





Şeful ANAF a dezvăluit şi cum explică unii faptul că le-au apărut în conturi anumite sume de bani, fără a putea fi justificate.





”După ce au fost respinse contestaţiile la decizia pe care noi am emis-o, s-au dus în instanţă şi am cerut şi eu colegilor mei să văd care sunt motivele, justificările spuse în general de persoane. Sunt unele chiar hazlii: am cumpărat o casă la ţară şi când am vrut să o repar am găsit o găleată cu aur în fundaţie; am făcut evaziune fiscal, dar în urmă cu 15 ani pentru că 10 ani e perioadă de prescripţie; am făcut în anii 90 bişniţă în Turcia, am adus blugi cu portbagajul, am ţinut banii şi după aceea am cumpărat 10 apartamente. Nu a ţinut nicio astfel de justificare în faţa judecătorilor pentru că judecătorul este cel care decide”, a declarat Heiuş.





ANAF câştigă 80 la sută din aceste procese, a explicat Heiuş.





”Gradul pe care noi câştigăm astfel de procese este 80 la sută”, a mai precizat Lucian Heiuş.