Serbia aprobă proiectul privind devolarea celei mai mari mine de litiu din Europa

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic se pregăteşte să dea undă verde gigantului minier anglo-australian Rio Tinto pentru dezvoltarea celei mai mari mine de litiu din Europa, la doi ani după ce Belgradul a anulat proiectul, a anunţat duminică publicaţia Financial Times, transmite Reuters.

Vucic a declarat pentru Financial Times că „noile garanţii” din partea Rio Tinto şi UE ar urma să atenueze temerile Serbiei privind îndeplinirea standardelor de mediu la mina Jadar, din vestul ţării.

Reprezentanţii Rio Tinto nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta informaţia.

În întreaga lume guvernele şi firmele concurează pentru a produce materiale considerate esenţiale pentru tranziţia energetică. Litiul este folosit în special la bateriile pentru vehiculele electrice (EV) şi pentru dispozitivele mobile.

China este principalul furnizor global de minerale critice, dar Uniunea Europeană şi SUA încearcă să majoreze livrările interne pentru a nu rămâne în urmă în tranziţia energetică.

„Dacă rezolvăm toate problemele, mina ar putea fi inaugurată în 2028, şi ar urma să producă 58.000 tone de litiu pe an, ceea ce ar fi suficient pentru 17% din producţia EV din Europa, aproximativ 1,1 milioane de maşini”, a afirmat Vucic în interviul acordat FT.

În 2022, Belgradul a revocat licenţa pentru proiectul Jadar al Rio Tinto, evaluat la 2,4 miliarde de dolari, după proteste masive cauzate de temerile privind îndeplinirea standardelor de mediu.

Guvernul sârb a pus capăt tuturor proiectelor din republică ale concernului australo-britanic Rio Tinto pentru extracţia de jadarit care conţine litiu. Premierul sârb Ana Brnabic a anunţat acest lucru, în urma unei şedinţe de guvern.

„La recenta şedinţă de guvern a fost anulată decizia anterioară a guvernului din 13 februarie 2020, cu privire la planul spaţial de implementare a extracţiei, utilizării şi procesării mineralului jadarit. Planul a fost anulat şi nu mai există; toate actele juridice, toate permisele şi deciziile sunt de asemenea anulate. Nu am avut niciodată acorduri cu Rio Tinto. „Am anulat şi documentul privind crearea unui grup de lucru pe proiectul Jadar, aşa că am îndeplinit toate cerinţele protestatarilor de mediu şi am pus capăt activităţii Rio Tinto în Serbia”, a spus premierul Ana Brnabic la acel moment.

Dacă va fi finalizat, proiectul ar putea acoperi 90% din necesarul actual de litiu al Europei şi ar ajuta Rio Tinto să devină un producător de top de litiu.