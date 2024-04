Sebastian Burduja: Românii vor vedea o reducere de circa 10% în factura la gaze

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit despre prețurile la electricitate și gaze naturale, anunțând că va urma o ieftinire în facturi.

Întrebat despre situația prețurilor, ministrul Energiei a spus: „Facturile sunt plafonate. Noi am păstrat schema de plafonare-compensare, ba chiar pe mandatul meu, acum o lună de zile, am optimizat-o (…). Am luat în calcul faptul că pe piața liberă prețurile au scăzut și deja românii ar trebui să simtă efectele, dacă nu acum, de luna viitoare, pentru niște scăderi. La gaze cu siguranță vor vedea o reducere în factură în jur de 10%”.

„La energie electrică, mai ales românii care au un consum de peste 300 kWh pe lună vor vedea, de asemenea, o reducere, vedem procentul. Cei care au un consum mic, de sub 100 de kWh, deci ei au prețul acela de 0,68 de lei kWh, probabil nu vor resimți o scădere a facturilor, pentru că, chiar și scăzute, prețurile pe piața liberă tot sunt mai mari decât acest plafon de 0,68 de lei pe care România l-a aplicat din criza energetică”, a adăugat liberalul.

Sebastian Burduja, despre mecanismul de plafonare-compensare

Întrebat pe cine favorizează mecanismul, ministrul a explicat: „Nu favorizează statul. Cu siguranță, îi protejează pe români, atât clienții casnici, cât și clienții non-casnici, deci mediul de business românesc, afacerile românești. Este important să o păstrăm pe parcursul acestui an, să vedem cum evoluează piața și, apoi, undeva în primăvara anului viitor, măsurile vor fi optimizate din nou”.

„Cum aș vedea lucrurile? Prețurile, ajungând la o normalitate, vom putea să țintim măsurile de sprijin doar pe acei consumatori vulnerabili, adică acei români care chiar nu își permit să își plătească factura la curent sau factura la gaze la finalul lunii. Restul românilor nu ar trebui să vadă creșteri substanțiale în factură nici măcar de anul viitor, pentru că, încă o dată, pe piață prețurile au scăzut, România a demarat o mulțime de proiecte în sectorul energetic, eu am semnat investiții de 10 miliarde de euro”, a adăugat Sebastian Burduja.