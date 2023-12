Românii cumpără tot mai multe haine second hand: Se economisesc tone de apă pentru fiecare produs

Românii au cumpărat anul acesta circa 6 milioane de piese vestimentare second-hand, colectate, sortate și redistribuite în magazinele din România de Organizația Humana People to People.

Conform studiului ThreadUp, achiziționând o singură piesă vestimentară second hand, reducem cu 3,8 kilograme emisia de CO2 în atmosferă, cât ar genera producția unei piese vestimentare noi similare. Aplicând această statistică la cele 6 milioane de haine și accesorii ce au fost, estimativ, cumpărate la noi în țară, prin rețeaua Humana People to People, se ajunge la un total de aproape 23 de milioane de kilograme de gaze CO2 care nu au mai poluat mediul înconjurător.

”Producția de haine noi este foarte poluantă pentru mediul înconjurător. Din ce în ce mai mulți oameni conștientizează acest lucru și aleg astfel să cumpere haine second hand. Procedând astfel, se reduce cantitatea de emisii de CO2 în atmosferă, se consumă mai puțină energie și semnificativ mai puțină apă. Practic, pentru fiecare piesă vestimentară second-hand achiziționată, în locul uneia noi, împiedicăm emisia a 3,8 kilograme de CO2. În România estimăm că, în 2023, au fost achiziționate în jurul a 6 milioane de haine și accesorii second-hand, colectate, sortate și redistribuite în magazinele din România de Organizația Humana People to People. Ajungem astfel la un impact pozitiv semnificativ: aproape 23 de milioane de kilograme de emisii CO2 care nu au mai poluat mediul înconjurător. Acest lucru este o realizare minunată la care au luat parte atât de mulți oameni de la noi din țară”, declară Rodica Bulăceanu, reprezentant al Organizației Humana People to People.

Se economisesc tone de apă pentru fiecare tricou sau pereche de jeans cumpărate

Producția de haine noi este poluantă și din punctul de vedere al consumului de apă. Jeanșii sunt, de exemplu, piesele vestimentare care necesită o cantitate de apă cu care un om ar putea trăi cinci ani.

”Conform cifrelor oferite de Parlamentul European, producția de noi materiale textile necesită un consum anual de apă enorm, de 93 miliarde de m³, care ar fi suficient pentru nevoile domestice a peste 1,7 miliarde de oameni. Doar producția unui singur tricou necesită 2700 de litri de apă, cu care un om ar trăi 2 ani și jumătate. Pentru o pereche de jeans se consumă chiar și 10 tone de apă potabilă, cât i-ar ajunge unui om să trăiască timp de 5 ani. 60% din această cantitate este necesară doar cultivării bumbacului, sursă pentru noi materiale textile. Așadar, cu cât cumpărăm mai multe haine noi, cu atât depunem presiune pe creșterea producției altora, iar tot acest proces este poluant și contribuie la accelerarea schimbărilor climatice”, explică Rodica Bulăceanu, reprezentant al Organizației Humana People to People.

Hainele second-hand, din ce în ce mai cerute și în România

Europenii au devenit din ce în ce mai conștienți de acest impact negativ al industriei textile, astfel că a crescut vertiginos procentul celor care preferă să achiziționeze haine second-hand. Și în România există același trend. Conform unui sondaj efectuat de Statistica Research Department, citat de Humana People to People, 56% dintre români au achiziționat anul trecut haine din magazine second-hand.

“56% din cei chestionați au declarat că au cumpărat haine din magazine second-hand. 62% dintre aceștia au motivat gestul prin faptul că au dorit să facă economie, 13% preferă hainele vintage, 10% apreciază astfel de magazine pentru că pot găsi haine unicat, iar 6% sunt motivați de efectele sustenabile pe care le are acest tip de achiziție. Noi, Humana People to People, ne implicăm de foarte mulți ani în colectarea și sortarea hainelor ce au fost donate, în mare parte în țări din Europa de Vest. Numai anul trecut am reușit să colectăm 127.000 de tone de haine, pe care le-am salvat de la a ajunge deșeuri care poluează mediul înconjurător. Hainele trec printr-un amplu proces de sortare profesională în centre specializate, au fost supuse unor procese de dezinfecție, iar produsele care au îndeplinit toate criteriile de calitate au fost reintroduse în circuitul comercial, primind astfel o nouă viață”, adaugă Rodica Bulăceanu, reprezentant al Organizației Humana People to People.

În plus, întregul profit rezultat din vânzarea hainelor second-hand, colectate, sortate și redistribuite de organizația Humana People to People, inclusiv în magazinele sale din România, este direcționat către susținerea unei serii de programe de dezvoltare socială și de combatere a schimbărilor climatice la nivel global.