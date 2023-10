România va furniza Airbus produse laminate pentru fabricarea aeronavelor

ALRO a semnat un nou acord multianual cu Airbus, pentru a furniza produse laminate plate din aluminiu pentru fabricarea aeronavelor, a informat miercuri producătorul de aluminiu.

"Acest nou acord cu Airbus este încă o recunoaștere a capacității noastre de a furniza plăci de aluminiu de cea mai bună calitate pentru industria aerospațială", a declarat Gheorghe Dobra, Director General al ALRO.

"Într-o piață a aluminiului foarte provocatoare și volatilă, ALRO a dovedit constanță în calitate și aprovizionare pentru o industrie extrem de exigentă, precum industria aerospațială. Iar această realizare a fost posibilă datorită investițiilor noastre constante în tehnologii de ultimă generație, procese de producție și angajați", a adăugat Gheorghe Dobra.

ALRO a semnat primul contract multianual cu Airbus în 2016, furnizarea de produse laminate plate începând cu 2017.

Producția de plăci pentru industria aerospațială face parte din strategia ALRO de diversificare a producției de aluminiu cu valoare adăugată mare și foarte mare și a fost posibilă datorită investițiilor constante în tehnologii sofisticate. În ultimii 20 de ani, ALRO a investit 885 milioane USD în îmbunătățirea performanței tehnologice, diversificarea portofoliului de produse și îmbunătățirea eficienței generale.

Companiile care fac parte din Grupul ALRO sunt: ALRO S.A. - producătorul de aluminiu, Alum S.A. - producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea de extracție a bauxitei, Vimetco Extrusion S.R.L. – producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding și de management, Global Aluminium Ltd. - societate de tip holding și Bauxite Marketing Ltd – marketing, Vimetco Trading – vânzări de aluminiu. Având această structură, Grupul a creat un lanț de producție integrat, asigurând materiile prime pentru ALRO.

ALRO este o subsidiară a Vimetco PLC (Republica Cipru), un producător global de aluminiu primar și prelucrat integrat vertical. Structura acționarilor ALRO este: Vimetco PLC (54,19%), Pavăl Holding (23,21%), Fondul Proprietatea (10,21%) și alții (12,39%).

Principalele piețe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană, dar Compania are exporturi și în SUA și Asia.

Începând cu anul 2020, ALRO și Vimetco Extrusion sunt membre ale ASI (Aluminium Stewardship Initiative), o asociație internațională care contribuie la îmbunătățirea durabilității în sectorul global al aluminiului. În ianuarie 2023, ALRO a obținut prima certificare ASI Performance Standard V3 (Versiunea a 3-a) din Europa