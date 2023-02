România, ultima țară din regiune care a decis să nu modifice dobânda cheie

România este ultima ţară din regiune care a decis să nu modifice dobânda cheie, iar acest lucru ar putea da un semnal investitorilor că s-ar putea să ne aşteptăm la condiţii de piaţă mai bune

"Băncile naţionale din Europa Centrală şi de Est iau o pauză în ceea ce priveşte majorarea dobânzilor. În regiunea noastră, România este ultima care a decis să nu modifice rata dobânzii de politică monetară. Acest lucru ar putea da un semnal investitorilor că s-ar putea să ne aşteptăm la condiţii de piaţă mai bune. Banca Naţională a României a menţinut neschimbată dobânda cheie de politică monetară la 7% în şedinţa din februarie 2023, în conformitate cu aşteptările pieţei, după precedentele creşteri însumând 6% de la începutul ciclului, din octombrie 2021", se menţionează într-un comunicat al platformei eToro.

Conform sursei citate, creşterea anuală a PIB-ului a continuat să încetinească în trimestrul al treilea din 2022 - până la 3,8%, de la 5,1% în trimestrul al doilea - investiţiile aducând de data aceasta principala contribuţie, urmate la o distanţă considerabilă de consumul gospodăriilor.

"Cele mai recente date şi analize ale BNR indică o încetinire treptată a creşterii economice în T4 2022 şi T1 2023, sub impactul prelungirii războiului din Ucraina şi al extinderii sancţiunilor asociate. Banca Naţională a României vede perspectiva unei scăderi semnificativ mai rapide a ratei anuale a inflaţiei până la jumătatea anului viitor decât cea anticipată anterior, în special începând cu trimestrul al treilea din 2023. Se preconizează că aceasta va coborî la un nivel de o singură cifră încă din trimestrul al treilea al acestui an - cu aproape trei trimestre mai devreme decât prognoza anterioară - şi că în decembrie 2023 se va situa cu mult sub valoarea anticipată anterior, înainte de a încetini simţitor în ultima jumătate a anului viitor, rămânând totuşi uşor peste intervalul ţintei la sfârşitul orizontului de proiecţie", susţine analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Potrivit studiului, dacă ne uităm la ţările membre ale UE din regiunea noastră, în România cea mai recentă rată a inflaţiei (16,37%) este mai mică decât cea din Ungaria (24,5%), care are cea mai mare inflaţie din UE, urmată de Polonia şi Bulgaria, dar mai mare decât cele din Cehia şi Slovacia, care sunt de 15,8% şi, respectiv, 15,4%.

"Toate ţările menţionate mai sus au făcut o pauză în majorarea dobânzilor, cu excepţia Bulgariei, care a început să majoreze dobânda cheie abia în luna noiembrie a anului trecut, aceasta fiind acum de doar 1,3%, în ciuda faptului că rata inflaţiei este de 16,9%. Cu excepţia Ungariei, toate ţările de sus au avut o inflaţie staţionară sau în scădere. Doar în Ungaria inflaţia a continuat să urce cu 2%. Pentru investitori, aceasta este o veste bună. Inflaţia a fost considerată unul dintre cele mai mari riscuri pentru investitorii români în cel mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat", mai arată analiza.

Totodată, pauza în creşterea ratelor dobânzilor ar putea semnala faptul că băncile centrale sunt prudente pentru a nu încetini şi mai mult creşterea economică. Cu toate acestea, suntem încă departe de un posibil pivot al Băncilor Centrale pentru a începe scăderea dobânzilor.

