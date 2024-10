Andrei Caramitru, economist renumit și consultant financiar, a lansat un avertisment clar în cadrul unui interviu, subliniind inevitabilitatea creșterii impozitelor în România.

„Va crește TVA clar, că este cel mai simplu, cu 2 puncte procentuale (n.red. de la 19% la 21%), vor mai pune niște taxe pe aici-pe acolo, și vor îngheța de tot cheltuielile”, a afirmat Caramitru pentru HotNews.ro, subliniind că măsurile fiscale sunt deja previzibile în contextul actual.

Caramitru, fondator și CEO al Kessel Run Ventures, a avut o carieră impresionantă, ocupând anterior funcții de conducere în mari companii de consultanță precum Boston Consulting Group și McKinsey & Company, și a fost consilier economic al fostului lider USR, Dan Barna. Opinile sale privind impozitarea sunt influențate de o experiență vastă în domeniul financiar și de o bună cunoaștere a politicilor economice.

Economistul a criticat discursul politicienilor care neagă posibilitatea creșterii impozitelor, afirmând că „toți politicienii spun nu va crește nicio taxă. Eu înțeleg că ești în campanie și apreciez, dar e absolut evident că vor crește taxele”.

Caramitru subliniază că indiferent de cine va fi ales, taxele vor trebui să fie ajustate, întrebând retoric: „Întrebarea cine va plăti? Vor plăti firmele mici și oamenii mai săraci? Sau mai degrabă cei bogați și firmele mari?”.

De asemenea, Caramitru a evidențiat discrepanțele existente în sistemul fiscal românesc, afirmând că „în unele zone, taxele sunt ridicol de mici”. De exemplu, el a oferit un exemplu concret privind impozitul pe proprietate, spunând: „Dacă ai avea un apartament de 200.000 euro ai avea de plătit 200 euro pe lună, în altă țară. La noi e 100 lei”.

Aceasta ilustrează diferențele semnificative între nivelurile de impozitare din România și cele din alte țări europene.

În plus, Caramitru a propus și alte surse potențiale de venit pentru bugetul statului, printre care impozitele pe moșteniri și pe dividende. În prezent, moștenitorii beneficiază de o perioadă de grație de doi ani pentru plata impozitului de 1% din masa succesorală, iar impozitul pe dividende, deși a fost discutat pentru majorare de la 8% la 10% în vara acestui an, a fost abandonat de Guvern. În plus, cota de impozit pe profit este în prezent de 16%.

Un alt aspect important menționat de Caramitru este relația complexă dintre partidele politice și sectorul bugetar. El consideră că partidele reprezintă, de fapt, interesele bugetarilor și pensionarilor, afirmând că „nu există partid care să nu fie reprezentantul cuiva la Stat. Inclusiv USR, ai cărui șefi lucrează la stat. Dacă-i scoți de acolo din partide, mor de foame”. Aceasta sugerează o dependență puternică a partidelor de susținerea din partea aparatului de stat, ceea ce complică implementarea reformelor economice necesare.

Pentru a reduce costurile, România ar trebui să adopte modele de Parteneriate Public-Privat

„Toată Europa este făcută pe PPP, toată infrastructura din Europa. Este ceva atât de simplu, nu e nimic science-fiction. Nu suntem capabili să scriem un contract, despre asta vorbim”, a explicat el, evidențiind un deficit de abilități în gestionarea acestor proiecte.

Referindu-se la sectorul energetic, Caramitru a criticat propunerea de investiție a companiei OMV în România, sugerând că România ar trebui să colaboreze cu companii mai puternice și mai stabile. „Ideea este bună, dar nu cu OMV. Noi vorbim despre OMV, parcă ar veni Microsoft, Apple sau EXXON”, a spus el, subliniind că grupul OMV se confruntă cu dificultăți financiare.

De exemplu, el a comparat valoarea de piață a Hidroelectrica, estimată la peste 12 miliarde de euro, cu cea a OMV, de aproximativ 11,9 miliarde de euro, evidențiind astfel potențialul de creștere al companiilor românești în comparație cu investitorii externi.

Caramitru a propus consolidarea companiilor de stat din domeniul energetic, sugerând crearea unui conglomerat puternic care să concureze cu marii jucători internaționali: „Aș crea o companie mare de tot care să fie în competiție cu marile companii. Ai Hidroelectrica, care este deținut de stat majoritar, ai Romgaz deținut de stat majoritar și mai ai procent mare în Petrom. Le pui pe astea trei împreună… Ar valora 30 miliarde euro pe bursă”.

În concluzie, Andrei Caramitru conturează un tablou complex al economiei românești, subliniind nevoia de reforme fiscale și restructurări în sectorul public, pentru a permite economiei să evolueze și să se alinieze standardelor internaționale.

Cu o economie în expansiune și o societate în căutarea unor soluții sustenabile, viziunea sa poate oferi direcții importante pentru dezvoltarea viitoare a României.