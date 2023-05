Prețurile la fructe, legume și ouă vor scădea, susține Mugur Isărescu

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a transmis, vineri, că unele produse agroalimentare, în special legumele, fructele, ouăle, vor avea scăderi de preţuri.

„Unele scăderi cred că vor apărea. La legume-fructe, spre exemplu, am văzut că au apărut preţurile la cireşe. La început de luna mai sunt trufandalele, aşa se numesc în România, şi de regulă sunt mai scumpe. Deci, categoric că unele produse agroalimentare mai ales legume, fructe, ouă vor avea scăderi de preţuri. Că aşa se întâmplă, sunt sezoniere. V-am prezentat nişte grafice care ne dau speranţa că s-ar putea să avem cel puţin diminuări uşoare de preţ şi la produsele care ne-au durut cam mult: untdelemn, ulei, uleiul comestibil.

Da, dar la alte produse nu putem să ne dăm seama, că ar trebui să facem analize sectoriale, dar ceea ce aproape suntem siguri, nu o să mai fie creşteri mari de preţuri în perioada următoare. Acum, dumneavoastră spuneţi aşa: ne aşteptăm totuşi la o o scădere importantă, perceptibilă de preţuri. Trebuie să fim foarte atenţi când ne uităm la aceste mişcări relative şi la nivelul absolut al preţurilor. Suntem în Uniunea Europeană şi nu cred că noi mai putem să sperăm să avem preţuri mult mai ieftine în România la produse agroalimentare decât în restul Europei", a spus Mugur Isărescu, informează Agerpres.

Potrivit acestuia, cineva trebuie să facă o analiză asupra nivelurilor absolute ale preţurilor la produse agroalimentare.

„După calcule pe care le-au făcut unele instituţii internaţionale ale Uniunii Europene, preţurile la produsele agroalimentare din România sunt cam 50-60% din media europeană, deci sunt mai scăzute. Pe măsură ce ne integrăm, inevitabil ne apropiem de ei. Inevitabil. Asta vă spun eu, nu ca guvernator, vă spun ca cercetător", a susţinut guvernatorul BNR.

Consiliul BNR a decis miercurea aceasta menținerea dobânzii cheie la nivelul de 7% pe an și a ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8%.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 10 mai 2023, a hotărât următoarele: menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe an; menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00 la sută pe an; menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.”, anunța BNR.

Pe de altă parte, rata anuală a inflaţiei a scăzut la 11,23% în aprilie 2023, de la 14,53% în martie 2023, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).