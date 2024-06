Plata pensiilor de anul trecut a costat cu 2 miliarde de lei mai mult decât s-a estimat

Sistemul public de pensii a încheiat anul trecut cu un deficit de peste 2 miliarde de lei, în condiţiile în care veniturile s-au cifrat la 109,8 miliarde de lei, iar cheltuielile la 111,9 miliarde de lei.

Veniturile sistemului pentru accidente de muncă şi boli profesionale s-au cifrat la 221,1 milioane de lei, se arată într-un proiect pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2023, publicat de Ministerul Finanțelor.

Astfel, veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2023 sunt în sumă de 110 miliarde de lei, iar cheltuielile totale în sumă de 112 miliarde de lei, rezultând un deficit în sumă de 1,99 miliarde de lei, potrivit Proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2023.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2023 au crescut cu 11,8% faţă de anul 2022 (97,9% faţă de prevederile bugetare definitive).

Contribuţiile de asigurări s-au cifrat, anul trecut, la 98,39 miliarde de lei, cu 2,23 miliarde de lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive (89,4% din totalul veniturilor încasate). Acestea au fost constituite din contribuţiile angajatorilor, în sumă de un miliard de lei, cu 1,3 miliarde de lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive (1% din totalul veniturilor încasate), şi contribuţiile asiguraţilor, în sumă de 97,31 miliarde de lei, cu 916,2 milioane de lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive (88,4% din totalul veniturilor încasate).

În ceea ce priveşte sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, acesta a consemnat venituri de 221,1 milioane lei şi cheltuieli în sumă de 151,1 milioane lei, rezultând un excedent în sumă de 70 milioane lei.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj încasate în anul 2023 au fost în sumă de aproape 3,8 miliarde de lei, iar cheltuielile totale în sumă de 2,1 miliarde de lei, rezultând un excedent în sumă de 1,69 miliarde de lei.