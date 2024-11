Orașele și cartierele din România cu cele mai mici costuri ale vieții

România se poziționează pe locul 24 din 27 la indicele de accesibilitate pentru cheltuielile lunare la hypermarket, evidențiind o competitivitate scăzută în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană.

Indexul TRAI integrează atât informații obiective, obținute din surse precum Google Traffic, Google Places, Airly și Storia, cât și părerile subiective ale peste 100.000 de locuitori din zonele incluse pe platformă.

Printre indicatorii subiectivi evaluați se numără „Costul general al vieții”, care centralizează răspunsurile locuitorilor la întrebarea: „Costul general al vieții în cartierul tău este unul echilibrat, luând în considerare prețurile din restaurante, supermarketuri și piețe?”.

Cu cât scorul este mai apropiat de 100, cu atât locuitorii consideră că în cartierul lor „costurile vieții” sunt mai accesibile.

„Conform unei analize Storia din prima parte a acestui an, România se poziționa pe locul 24 din 27 la indicele de accesibilitate pentru cheltuielile lunare la hypermarket, evidențiind o competitivitate scăzută în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, la costul unei mese complete la restaurant – incluzând fel principal, fel secundar și desert – România ocupa o poziție mai bună, situându-se pe locul 19 din 27. De altfel, utilitățile și costurile uzuale din țara noastră sunt printre cele mai mari din Europa raportat la salariul mediu, ca urmare a faptului că România are printre cele mai mari prețuri la energie electrică și gaze naturale și are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană”, a declarat Monica Dudău, Senior Marketing Manager Storia & OLX Imobiliare.

Clasamentul cartierelor

Cartierele din România cu cel mai accesibil cost general al vieții la momentul actual, potrivit evaluărilor locuitorilor, sunt Aeroport din Sibiu (cu un scor de 76,6 puncte), urmat de Craiovița Nouă din Craiova (74,3) și Aleea Carpați din Târgu Mureș (73,7). Pe următoarele locuri în clasament se află Valea Aurie din Sibiu (73,6), George Enescu din Craiova (73,5), Aleea Trandafirilor din Târgoviște (73,4), Trei Stejari din Sibiu (72,5), Tudor Vladimirescu din Pitești (72), Micro 17 din Galați (71,9) și Severinului din Craiova (71,6).

La polul opus, cartierele cu cel mai puțin accesibil cost general al vieții sunt dominate de zone din București, unde Primăverii ocupă primul loc cu cel mai scăzut scor (33,5 puncte din 100), urmat de Romană (38,1) și Calea Victoriei (38,2). Pe următoarele poziții se află Centru din Cluj-Napoca (39,2), Dorobanți din București (40,5), Amzei (40,9), Unirii (41), Universitate (41,3) și Domenii (42), toate din București, iar clasamentul este încheiat de cartierul Peninsulă din Constanța, cu un scor de 43 de puncte.

Clasamentul orașelor

Printre orașele din România unde locuitorii percep costul general al vieții ca fiind cel mai accesibil în momentul de față, Sibiu se situează pe primul loc cu un scor de 66,1 puncte, urmat de Brașov și Botoșani, ambele cu același scor de 64,3 puncte. Pe următoarele poziții se află Râmnicu Vâlcea (63,7), Craiova (63,5), Oradea și Iași, fiecare cu 63,4, iar clasamentul este completat de Târgoviște și Slatina, ambele cu 63,3, în timp ce Baia Mare are un scor de 63 puncte.

La polul opus, orașele cu cel mai mic scor la indicatorul „costul general al vieții” sunt conduse de Tulcea, care ocupă primul loc cu un scor de 52,2 puncte, urmat de Cluj-Napoca (55) și Reșița (55,5). În clasament mai apar Călărași (55,9), Deva (56), Constanța (56,3), Ploiești (56,5), Alexandria (57,2), Zalău (57,7) și Alba Iulia (58).

Conform analizei datelor din indexul TRAI privind indicatorul „Cost general al vieții”, deși Bucureștiul include opt cartiere care înregistrează cele mai slabe scoruri la acest indicator, capitala reușește să evite clasarea în topul orașelor cu scoruri negative în privința costului general al vieții. Acest lucru se explică prin faptul că zonele bucureștene cu scoruri favorabile la acest capitol au o populație mai mare și au fost evaluate de un număr mai mare de respondenți. Prin urmare, cartierele cu densitate ridicată a populației tind să aibă un cost general al vieții mai competitiv, spre deosebire de cele cu mai puțini locuitori.

Evoluția indicatorului „cost general al vieții” în 2024 versus 2023

Analizând evoluția percepției locuitorilor asupra costului general al vieții din cartierele și orașele lor, se remarcă faptul că doar zece orașe au înregistrat îmbunătățiri în 2024 față de 2023. Cea mai semnificativă schimbare a avut loc în Sfântu Gheorghe, unde costul vieții a devenit mai accesibil, orașul obținând un scor T.R.A.I. cu 11 puncte mai mare decât în anul precedent (de la 56,5 la 67,6).

În schimb, celelalte 31 de orașe analizate au înregistrat scoruri mai mici în 2024 comparativ cu 2023, ceea ce sugerează o creștere a prețurilor în restaurante, supermarketuri și piețe. Cea mai mare scădere de la un an la altul s-a înregistrat în Alexandria, unde scorul a coborât de la 59,8 puncte în 2023 la 45,8 în 2024, indicând o accesibilitate redusă față de anul precedent.

Cu cât scorurile sunt mai apropiate de 100, cu atât reflectă o percepție favorabilă asupra indicatorului „cost general al vieții” în cartierele și orașele analizate.