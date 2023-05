O privire în culisele IKEA Timișoara cu Nicoletta Muscinelli, Market Manager la IKEA Timișoara

IKEA Timișoara este un proiect mult așteptat nu doar de timișoreni, ci și de locuitorii din vestul țării. Marea deschidere a magazinului va avea loc pe 8 iunie, începând cu ora 10:00.

Am vrut să aflăm mai multe despre noul magazin IKEA – ce îl face să fie unic pentru companie, ce produse și servicii le va oferi locuitorilor din Timișoara și din județele învecinate, precum și de ce este cel mai sustenabil magazin din regiunea Europei de Sud-Est. Am stat de vorbă cu Nicoletta Muscinelli, Market Manager la IKEA Timișoara, care ne-a oferit mai multe detalii din culisele mult așteptatului magazin.

Nicoletta, înainte de toate, ne-ar plăcea să știm mai multe despre tine. Cum ai ajuns în poziția de Market Manager la IKEA Timișoara?

Intr-adevăr, am preluat această funcție în data de 1 septembrie 2021, dar călătoria mea în lumea IKEA a început cu mult timp înainte. Lucrez la IKEA de peste 25 de ani, de-a lungul anilor ocupând diferite roluri în țări precum Australia, Franța și Olanda. Chiar înainte de a deveni Market Manager la IKEA Timișoara, am deținut funcția de Home Furnishing & Retail Design Manager pentru IKEA SEE, regiune care include România, Croația, Serbia, Ucraina și Slovenia. Această poziție mi-a permis să mă apropii mai mult de România și de oamenii frumoși de aici. Pot spune că în Timișoara mă simt ca acasă, pentru că aici toată lumea este foarte prietenoasă și ospitalieră.

Acesta este cel de-al treilea magazin IKEA din România. Ce ne poți spune despre el?

Nici nu știu de unde să încep! Eu și colegii mei suntem extrem de entuziasmați de faptul că, prin intermediul magazinului IKEA Timișoara, gama IKEA devine mai accesibilă pentru numeroșii locuitori ai Timișoarei și zonelor învecinate, inspirându-i și oferindu-le șansa de a se bucura de o viață mai sănătoasă și mai sustenabilă acasă. Având în spate o investiție totală de 60 de milioane de euro, magazinul are o suprafață de 26.000 mp și va fi deschis 7 zile pe săptămână, între orele 10-21 de luni până sâmbătă, iar duminica între 10-20.

Câte locuri de muncă vor fi create?

În total, magazinul IKEA Timișoara aduce în regiune 300 de noi oportunități interesante de angajare. Mulți colegi noi ni s-au alăturat deja în mai multe departamente, cum ar fi vânzări, logistică, relații cu clienții, restaurant și altele. În plus, în timpul procesului de construcție, au fost create peste 400 de noi locuri de muncă pentru constructori și alți furnizori.

Construcțiile sustenabile sunt din ce în ce mai comune la nivel global, iar în România acest trend a început să ia avânt în ultimii ani. Cum arată situația pentru noua clădire IKEA? Ce criterii va respecta?

Detaliul care face ca IKEA Timișoara să se diferențieze, să fie un magazin cu adevărat unic, constă în faptul că este cel mai sustenabil magazin IKEA din sud-estul Europei, îmbinând standardele de sustenabilitate în construcție și în operațiuni cu o funcționalitate de e-commerce extrem de eficientă.

IKEA Timișoara a primit atât certificatul BREEAM (un sistem internațional care oferă certificare independentă de către o terță parte pentru evaluarea performanței în materie de sustenabilitate a clădirilor individuale, comunităților și proiectelor de infrastructură), cât și certificatul EWind pentru energie verde.

Aceste certificate arată că viziunea IKEA de a crea o viață de zi cu zi mai bună pentru cât mai mulți oameni reprezintă un angajament pe termen lung. Pentru noi, este important să rămânem fideli convingerilor noastre, iar ca parte a strategiei IKEA „Oamenii și Planeta”, ne-am propus să devenim o companie cu impact pozitiv asupra climei până în 2030. Drumul pe care îl parcurgem încercând să atingem acest obiectiv este destul de complex și implică mai multe acțiuni cheie, cum ar fi consumul de energie 100% regenerabilă în cadrul operațiunilor noastre și promovarea unui trai în limitele resurselor de care dispune planeta.

Așadar, având în vedere atingerea acestor obiective, magazinul IKEA Timișoara funcționează pe bază de energie regenerabilă și este dotat cu 1.750 de panouri fotovoltaice off-grid pe acoperiș, care generează 700 kW de energie electrică. De asemenea, colectăm apa pluvială, asigurându-ne că 40% din apa necesară pentru alimentarea toaletelor și pentru irigații este furnizată în mod sustenabil. În plus, toate nevoile de răcire, încălzire și ventilație sunt asigurate 100% de pompe de căldură. Iată de ce clădirea nu este conectată la rețeaua de gaze și nici nu folosește gaz pentru a-și acoperi nevoile!

Desigur, merită menționate și tuburile luminoase plasate pe acoperiș, care asigură lumină naturală pentru colegii noștri care lucrează în zona de birouri.

Și nu în ultimul rând, noul nostru magazin respectă practicile sustenabile ale IKEA în ceea ce privește sortarea deșeurilor. Acest lucru înseamnă, de fapt, că reciclăm totul, de la lemn până la plastic și sticlă, întrucât deșeurile constituie o resursă surprinzător de valoroasă. În prezent avem 39 de fracții de reciclare și ne propunem ca rata de reciclare pentru IKEA Timișoara să fie de cel puțin 90%.

Pentru că ai menționat mai devreme funcționalitatea de e-commerce, ce beneficii aduce aceasta?

Așa cum menționam mai devreme, magazinul este special prin faptul că îmbină standardele înalte de sustenabilitate în construcție și operațiuni cu o funcționalitate de e-commerce extrem de eficientă. Acest lucru asigură eficiența proceselor de onorare a comenzilor, fără a compromite experiența clienților noștri în magazin. Mai exact, IKEA Timișoara va servi drept centru de distribuție locală pentru majoritatea comenzilor online din zona de vest a României.

Așadar, suntem foarte bucuroși să le oferim clienților noștri din partea de vest a țării un concept IKEA nou în România, care reușește să îmbine comerțul electronic și experiența de client din magazin, adaptate la nevoile locale.

În acord cu acest concept, garantăm o capacitate îmbunătățită de gestionare și pregătire a comenzilor online pentru magazinul nostru din Timișoara. Ca un exemplu concret, chiar dacă nu toate articolele disponibile online vor fi disponibile și în magazin, va fi mult mai rapid și mai ușor pentru clienți să aibă acele articole în casele lor.

Pentru comenzile mari care depășesc 30 de kilograme, produsele vor fi expediate din Timișoara în 18 județe din partea de vest a României. Coletele care nu depășesc 30 de kilograme vor continua să fie livrate de la IKEA Pallady, unde este disponibilă întreaga gamă de produse. Acest lucru ne permite să aducem îmbunătățiri în ceea ce privește transportul, asigurând mai puține emisii de dioxid de carbon, mai puține mașini folosite pentru transportul mărfurilor și mai puțină aglomerație în trafic.

Toate aceste aspecte sunt importante pentru noi, deoarece credem că un stil de viață sănătos și sustenabil poate fi accesibil, atractiv și la îndemână pentru cât mai mulți oameni și că, în cele din urmă, o companie bună face o afacere să fie și mai bună.

Ne puteți spune mai multe despre produsele și serviciile care vor fi disponibile în magazin?

Sunt încântată să vă spun că magazinul IKEA Timișoara va oferi o gamă largă de aproximativ 8.300 de produse de amenajare a locuinței, cu design, funcționalitate și calitate deosebite, la prețuri accesibile. Iar cu ajutorul experților noștri în design, viitorii clienți ai magazinului IKEA Timișoara vor putea să-și pună în valoare și mai mult locuințele.

Aș vrea totuși să subliniez faptul că pentru IKEA amenajarea locuinței nu se rezumă doar la produse. Ne propunem să inspirăm cât mai mulți oameni să recurgă la schimbări mici, dar de impact, pentru ca viața lor acasă să fie mai bună, mai ușoară, mai plăcută și mai sustenabilă. În acest sens, printre serviciile disponibile la IKEA Timișoara se numără: opțiuni de livrare precum preluarea cu livrare, livrarea la domiciliu de pe website sau din magazin, click and collect, servicii pentru bucătării și băi care includ planificare online, măsurare, instalare și asamblare, dar și servicii de planificare a designului interior și asamblare, opțiuni de finanțare, precum și servicii de cusut.

Desigur, noi ne dorim să oferim experiența IKEA completă numeroșilor locuitori ai Timișoarei și regiunilor învecinate, iar acest lucru înseamnă mai mult decât soluții de amenajare a locuinței. Astfel, clienții care vizitează magazinul IKEA Timișoara vor avea ocazia să ia o pauză de la cumpărături la Restaurantul IKEA și să guste din mâncărurile noastre renumite, cum ar fi chifteluțele din carne, chifteluțele vegetale, somonul și multe altele. Restaurantul are peste 450 de locuri disponibile pentru viitorii noștri clienți, unde aceștia vor avea ocazia să se bucure de preparatele delicioase și să petreacă timp de calitate alături de cei dragi.

Înțeleg că a fost creată și o Grădină a Biodiversității. Cu ce scop?

Da, într-adevăr! Grădina Biodiversității este una dintre părțile mele preferate la noul magazin. Un alt lucru care face IKEA Timișoara să fie un magazin atât de special constă chiar în această grădină, ea fiind un proiect unic pentru compania noastră. Este prima grădină IKEA a biodiversității, fiind certificată în acest sens.

Povestea din spatele acestui proiect este strâns legată de aspirațiile IKEA în materie de sustenabilitate. Atunci când IKEA construiește un punct nou de întâlnire cu clienții într-o zonă neexplorată, amprenta sa asupra biodiversității este inevitabilă. Tocmai de aceea dorim să oferim un exemplu pozitiv și să atenuăm impactul asupra biodiversității, creând în curtea magazinului nostru un mediu prietenos cu plantele și insectele locale, în care acestea să se poată dezvolta în armonie.

Grădina Biodiversității are o suprafață de 1600 mp și a fost certificată de INSECT RESPECT. Grădina include mai multe plante specifice regiunii, care se adaptează bine la solul local și care, atunci când sunt plantate sau semănate împreună, creează un nou ecosistem în care se pot dezvolta insectele și alte plante.

Cum veți întreține această grădină?

Ei bine, un lucru care face ca Grădina Biodiversității de la IKEA Timișoara să fie grozavă este natura ei autonomă! Mai exact, are nevoie de un nivel minim de întreținere și irigații pentru a se dezvolta.

Articol susținut de Ikea România