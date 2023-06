Ministrul Energiei: România are toate premisele să fie un lider regional în sectorul energiei nucleare

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, miercuri, că România are toate premisele să fie un lider regional în sectorul energiei nucleare, având viziune, tradiţie, resurse şi competenţă.

,,Astăzi a avut loc la Ministerul Energiei o întrevedere de mare importanţă pentru viitorul sectorului energiei nucleare româneşti. A fost prezentă conducerea companiei canadiene SNC Lavalin, care deţine tehnologia CANDU de producţie a energiei nucleare. Am discutat despre stadiul proiectelor de investiţii în noile Unităţi 3 şi 4, precum şi despre retehnologizarea Unităţii 1 de la Cernavodă", a scris Sebastian Burduja, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, Centrala Nucleară Cernavodă este una dintre cele mai performante din întreaga lume, ,,datorită tehnologiei CANDU şi echipei de top de la Nuclearelectrica, atât la nivel managerial, cât şi tehnic".

,,Există toate premisele ca România să fie un lider regional în sectorul energiei nucleare, având viziune, tradiţie, resurse şi competenţă. Proiectele noastre pentru Cernavodă sunt complexe şi de lungă durată", a continuat ministrul.

Oficialul din Energie a subliniat că ,,avem nevoie de parteneri serioşi, iar SNC Lavalin este un actor esenţial pentru planurile României".

,,Voi continua activ eforturile de accelerare a investiţiilor în sectorul energiei nucleare, ceea ce înseamnă energie sigură, fără emisii de CO2, bazată pe resurse româneşti. Deci motor de dezvoltare, productivitate şi locuri de muncă. România Viitorului are nevoie de energia viitorului", a mai scris Sebastian Burduja.

În urmă cu câteva zile, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a apreciat că reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă ar urma să fie puse în funcţiune în anii 2030 şi 2031.

„Avem programul nuclear civil al României pe care n-i l-am asumat prin Programul de guvernare din 2019 cu care am venit. Şapte ani de zile România a fost blocată în negocieri pentru reactoarele 3 şi 4 cu companii din China. Şapte ani de zile s-au pierdut... Gândiţi-vă că dacă am fi avut aceşti şapte ani de zile la dispoziţie şi ar fi început în urmă cu şapte ani, astăzi aveam reactoarele 3 şi 4 puse în funcţiune. Am oprit şi am reziliat toate contractele şi toate negocierile cu companiile din China. Am negociat şi am însemnat acordul interguvernamental la Washington, în plină pandemie.

(...)În momentul de faţă, avem în cursul acestui an, în septembrie, cel mai probabil, reactoarele 3 şi 4 vor fi în linie dreaptă şi se vor semna contractele pentru execuţie. Avem Faza 1 contractată pentru reactoarele modulare de la Doiceşti, urmând ca tot până la sfârşitul acestui an să se semneze contractul pentru Faza 2 pentru reactoarele modulare. Deci, practic România intră în linie dreaptă cu construcţia acestor reactoare şi în 2029, cel târziu, termenul pentru punerea în funcţiune a reactorului modular, 2030 reactorul 3, şi 2031 reactorul 4 de la Cernavodă. Asta înseamnă independenţa energetică a României.”, a precizat sursa citată.