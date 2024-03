Ministerul Transporturilor investește 1 miliard de euro în modernizarea Portului Constanța

Guvernul a decis astăzi că dezvoltarea Portului Constanța Sud, prin investiții masive în Molurile III S și IV S, reprezintă un obiectiv strategic de interes național, transmite ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Conform postării realizate de ministerul Transporturilor, după finalizarea lucrărilor, Portul Constanța va putea opera nave de mare capacitate, inclusiv la cele aproximativ 17 dane de mare adâncime nou create.

„Mai exact, potrivit Studiului de Prefezabilitate întocmit de către CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, valoarea estimată pe cele 2 obiective și caracteristicile tehnice sunt următoarele:

- Mol III S – 305,6 milioane euro; 45 ha platformă de operare, 11 ha zonă logistică, 7 dane (adâncime la dană -16,5 m)

- Mol IV S – 815 milioane euro; 110 ha platformă operare, 25 ha zonă logistică, 10 dane (dintre care 5 dane cu adâncimea -16,5 m şi 5 dane cu adâncimea de -19 m)”, transmite Sorin Grindeanu.

Prin noi terminale specializate, Portul Constanța își va consolida statutul de principal port la Marea Neagră și își va spori avantajele economice și logistice.

În plus, Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat miercuri, 28 februarie, pe pagina sa de Facebook că Portul Constanța va dispune de două scannere operaționale până la sfârșitul anului acesta, din cele 26 de sisteme noi de scanare cu care vor fi dotate în următorii ani birourile vamale de frontieră.

„Nu e o noutate că, an de an, cantităţile de mărfuri care trec prin Portul Constanţa bat toate recordurile. Conform datelor, în 2023, traficul total a depăşit 92 milioane tone, faţă de 75 milioane tone în 2022. Ceea ce înseamnă că şi riscul de contrabandă, trafic de droguri, arme şi evaziune fiscală creşte direct proporţional. Am vrut să merg astăzi cu preşedintele Autorităţii Vamale Române în Portul Constanţa, să văd cele două birouri vamale de frontieră unde vom amplasa două scannere. Dacă nu urgentăm acest proces, înseamnă că stăm deoparte şi lăsăm frauda să submineze fundamentul economiei naţionale", a scris ministrul Finanţelor pe pagina sa de Facebook.