Meseriașii plâng după lucrări. Un client le răspunde: „Când se cer 200 lei pe mp/manoperă, se lipsește omul de orice!“

Explozia prețurilor din ultima perioadă a venit ca un trăsnet pentru meseriași, mulți dintre ei ajungând să nu mai aibă de lucru. Din cauza scumpirilor materialelor de construcții, românii preferă să nu-și mai renoveze locuințele, ori, dacă o fac, se ocupă singuri de lucrări.

Pe grupul Construcții case și amenajări interioare și exterioare, meseriașii își exprimă nemulțumirea că au rămas șomeri. Conform ziare.com, aceștia se întreabă unii pe alții ce se întâmplă, de fapt, pentru că nu mișcă nimic pe piață.

"Nu mișcă nimic pe piață! Nimeni nu cumpără, nimeni nu vinde, nimeni nu mai are de muncă. Ce naiba se întâmplă?" , scrie unul dintre ei. Comentariile au curs la această postare. Unii au analizat situația, alții s-au rezumat la a spune că ei muncesc zilnic, nici vorbă de vreo criză.

"Ar fi timpul să își revină toată lumea la normal și să nu mai exagereze cu prețurile, atunci ar fi și de muncă, s-ar și vinde și cumpăra", este de părere unul dintre internauți.

Un altul este de părere că inflația este de vină și întreabă: "Cu inflația asta, cum ai vrea prețurile? Să îți muncească omul degeaba?".

Un alt comentator dă vina pe creșterile de prețuri și previzionează că în următoarea perioadă lucrurile nu o vor lua într-o direcție normală. "Totul pornește de la prețul energiei și combustibililor. De la asta prețul materialelor și apoi al manoperei. Veniturile nu țin pasul cu majorările astea și de aici consecința. Banii vor sta la ciorap și vom avea stagflație care e mai rea decât o inflație moderată".

"De 2 ani nu am stat o zi acasă"

Un alt internaut este de părere că meseriașii sunt de vină de criza de pe piață: "Când se cer 200 lei pe m.p manoperă se lipsește omul de orice!", în timp ce un altul completează că el are de muncă pentru 2 ani. Un altul atrage atenția că "meseriașii adevărați și serioși nu vor plânge niciodată de muncă. Sunt de 2 ani în România, mă ocup cu rigips și instalații electrice, mereu am fost serios, am făcut lucru bun și un preț corect. De 2 ani nu am stat o zi acasă". Un client îl atacă și spune că este total de acord cu plata unui meseriaș, însă ei sunt prea de tot.

O explicație a crizei de lucrări de pe piață o dă un român, la curent cu PIB-ul României și cu schimbările din ultimii 15 ani:

"S-a construit foarte mult în ultimii 15 ani, la ora asta piață este saturată de locuințe, spații de depozitare/ producție, spații comerciale, sectorul de construcții este la pământ pentru următorii 7-8 ani, aici în Europa este la fel, lucrările au scăzut anul acesta cu 75% față de 2022, iar ca și idee, peste 30% din PIB se învârtea doar în acest sector, să nu mai spun că 7 din 10 români, bărbați plecați din țară lucrează în acest sector"