Lista salariilor din Spania: De la barmani la medici. Descoperă cât se câștigă în diverse domenii

În contextul creșterii inflației și al costurilor ridicate în industria turismului, mulți oameni se întreabă cum se prezintă situația salariilor în diverse domenii din Spania. Fiind una dintre țările afectate în mod semnificativ de inflație, Spania se confruntă cu numeroase provocări economice și sociale.

Pentru a avea o mai bună imagine a impactul creșterii prețurilor, este necesar să privim care sunt câștigurile, în diferite anumite domenii.

Barmani și personal de servire

În industria ospitalității, salariile pentru barmani și personalul de servire pot varia în funcție de locație și de nivelul experienței. În mod obișnuit, salariul unui barman începe de la aproximativ 1.000 de euro pe lună și poate ajunge până la 1.500 de euro, în funcție de mărimea și popularitatea locației.

Potrivit informațiilor făcute publice de un celebru influencer, pe Tiktok, un barman, care are mai mult de 4 ani de experiență, în anul 2023, încasează lunar un salariu de 1.200 de euro, notează Știrile Kanal D. Tot conform vloggerului, un bucătar din Spania câștigă un salariu între 1.250 și 1.400 euro, în fiecare lună.

Lucrători din industria turismului

Angajații din sectorul turismului, cum ar fi ghizii turistici și personalul de la atracții turistice, pot câștiga între 1.200 și 2.000 de euro pe lună, în funcție de nivelul de experiență și de cerințele postului.

Lucrători în domeniul construcțiilor

Construcția este un alt sector important din Spania. Salariile pentru lucrătorii în construcții pot varia semnificativ în funcție de calificări și locație. În general, un muncitor necalificat poate câștiga în jur de 1.200 - 1.500 de euro pe lună, în timp ce un muncitor calificat poate ajunge să câștige între 1.500 și 2.500 de euro pe lună.

Profesioniști în IT

Spania are o piață IT în dezvoltare rapidă, iar profesioniștii în domeniul IT pot câștiga salarii atractive. Un inginer software, de exemplu, poate câștiga între 2.000 și 3.500 de euro pe lună, în funcție de experiență și de compania la care lucrează. Totuși, IT-iștii au salarii bune în România.

Conform platformei newtech.ro media salariilor programatorilor în Romania este în jur de 12.000 de lei net pe lună, majoritatea fiind între între 6.000 de lei și 18.500 de lei pe lună (net) – în funcție de experiență, domeniu, oraș. (adică între 1.200 și 3.700 euro/lună).

Asistenți medicali și medici

Sistemul de sănătate din Spania oferă salarii competitive pentru asistenți medicali și medici. Asistenții medicali pot câștiga între 1.500 și 2.500 de euro pe lună, în timp ce medicii cu experiență pot avea salarii lunare de peste 3.000 de euro.

Salariul unei asistente medicale a fost făcut public și într-un comentariul al unei postări, virale pe internet.

„Sunt spaniolă, asistent medical, 2.500 €”, a scris o femeie, potrivit sursei citate.

„Sunt medic în Spania, câștig 3500 de euro pe lună”, a scris altcineva.

Profesioniști în sectorul financiar

Angajații din sectorul financiar, cum ar fi contabilii sau analiștii financiari, pot câștiga între 2.000 și 4.000 de euro pe lună, în funcție de nivelul de experiență și de companie.

Spaniolii se arată, în general, nemulțumiți de nivelul de trai.

„Salariul minim este de 1000 de euro, dar este super mic. Chiria este între 600 și 800 de euro. Ceea ce îți rămâne este puțin pentru a trăi!”, afirmă un internaut.

Este important de reținut că aceste cifre sunt aproximative și pot varia în funcție de mulți factori, cum ar fi experiența, locația și mărimea companiei. În plus, creșterea inflației poate afecta și puterea de cumpărare a salariilor, determinând oamenii să fie mai atenți la cheltuieli și să caute soluții pentru a face față costurilor ridicate.