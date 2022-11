Jaguar Land Rover vrea să recruteze angajaţii concediaţi de Twitter şi Facebook

Producătorul auto Jaguar Land Rover vrea să îi recruteze pe foştii angajaţi ai Meta Platforms Inc. şi Twitter Inc., pentru a ocupa locurile vacante în sectoarele digital şi inginerie, scrie Bloomberg.

Într-un comunicat de presă, producătorul de automobile de lux a informat că vrea să angajeze aproximativ 800 de persoane în Marea Britanie, SUA, Irlanda, India, China şi Ungaria. Locurile de muncă oferite sunt în domenii precum conducere autonomă, inteligenţă artificială, electrificare, cloud software, analiza datelor şi învăţarea de către maşini.

Jaguar Land Rover, o companie controlată de grupul Tata Motors Ltd. din India, a subliniat că muncitorii din tehnologie pe care vrea să îi recruteze au competenţe care sunt esenţiale în conceperea şi construirea următoarei generaţii de automobile electrice a JLR.

Boom-ul pandemic care a impulsionat companiile de tehnologie și evaluările acestora s-a transformat într-un explozie anul acesta, în fața inflației ridicate de decenii și a ratelor dobânzilor în creștere rapidă.

Mai multe companii din tehnologie au început să îşi restructureze personalul şi să limiteze angajările, fiind afectate de diminuarea cheltuielilor consumatorilor şi aprecierea dolarului american.

Amazon intenționează să efectueze concedieri masive, aproximativ 10.000 de angajațiurmând să fie puți „pe liber” începând cu această săptămână, potrivit unui raport al The New York Times. Separat, The Wall Street Journal a citat și o sursă care spunea că Amazon intenționează să concedieze mii de angajați, scrie CNBC.

Reducerile de personal ar fi cele mai mari din istoria companiei și ar avea un impact în primul rând asupra organizației dispozitivelor Amazon, diviziei de retail și resurselor umane, potrivit raportului. Disponibilizările raportate ar reprezenta mai puțin de 1% din forța de muncă globală a Amazon și 3% din angajații săi corporativi.

Raportul urmărește reducerea numărului de angajați și la alte firme de tehnologie.

Meta a anunțat săptămâna trecută că concediază peste 13% din personalul său, sau peste 11.000 de angajați, iar Twitter și-a concediat aproximativ jumătate din forța de muncă în zilele următoare achiziției companiei de către Elon Musk, în valoare de 44 de miliarde de dolari.

Amazon a raportat 798.000 de angajați la sfârșitul lui 2019, dar avea 1,6 milioane de angajați cu normă întreagă și cu normă parțială la 31 decembrie 2021, o creștere de 102%. New York Times a spus că numărul total de disponibilizări „rămâne fluid” și s-ar putea schimba.