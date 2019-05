Claxonat şi huiduit de şoferi, Cuc ameninţă cu demiteri şi dă ultimatum pentru un pod de pe Autostrada Bucureşti – Piteşti

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc şi directorul general CNAIR Narcis Neaga au verificat duminică stadiul lucrărilor de reparaţie a părţii carosabile pe podul de peste râul Argeş, de la km. 36 al autostrăzii A1 Bucureşti – Piteşti.

„Dumneavoastră vedeţi ce trafic e aicea? La ora 3 o să fie blocat totul. Vă convine să ne claxoneze tot timpul şoferii, să ne claxoneze românii?”, i-a spus Răzvan Cuc unui reprezentant al constructorului, scrie Digi24. După câteva clipe, un şofer chiar a claxonat. „Ei, vedeti?", a spus Cuc.

Potrivit publicaţiei, duminică, la ora 13:00, când ministrul Transporturilor a venit să vadă stadiul lucrărilor la podul de peste râul Argeş, niciun muncitor nu era pe şantier, deşi traficul în zonă a fost restricţionat pe o singură bandă de mers şi s-a format o coloană de maşini.

Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, a mai spus: „Deci, e din noiembrie semnat contractul, da? S-a început decopertarea în aprilie. Deci, nu se poate aşa ceva. Deci, aveţi 24 de ore, ca să vă spun foarte exact, ca să stabiliţi soluţii aicea şi după aceea domnul Dinu vă mutaţi aici pe şantier. În 30 de zile vreau să văd lucrarea terminată!”

Răzvan Cuc l-a criticat şi pe directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Bucureşti, Daniel Dinu.

„Am strâns comisia aici, se întâlnesc, le-am dat termen, vin cu soluţia, constructorul are termenul lui nou şi să finalizeze ce au de făcut (...) Noi nu avem week-end în infrastructură. Singurul lucru care îi va susţine în funcţii, în perioada mandatului meu, va fi munca pe care o vor depune. Dacă cineva are impresia că are alte conexiuni sau alte relaţii sau că eu voi ceda la presiuni, se înşală amarnic: pleacă acasă toţi, indiferent de consecinţe. Dacă nu stau pe şantier şi nu fac ce le spunem noi (eu şi directorul general CNAIR Narcis Neaga) pleacă acasă. E simplu”, a spus Răzvan Cuc.

Dinu Daniel i-a răspuns ministrului că sunt în grafic cu lucrările, moment în care un şofer a început să claxoneze şi să strige: „Să nu mai furaţi, bă!, Huoooo!”.

Reparaţia podului peste Argeş a fost atribuită de Direcţia de Drumuri Bucureşti firmei Luconsa BM SRL. Lucrarea a început pe 31 octombrie 2018 şi trebuie finalizată pe 1 august 2019.

