Grindeanu, despre construirea autostrăzii Ploieşti-Braşov în parteneriat public-privat: Nu există o decizie de acest tip

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit luni despre varianta construirii autostr─âzii Ploie┼čti-Bra┼čov ├«n parteneriat public-privat. Potrivit acestuia, studiul de fezabilitate ┼či proiectul se afl─â ├«n lucru ┼či vor putea fi discutate diverse scenarii, dup─â finalizarea acestora pentru a vedea ┼či la ce sum─â se va ridica investi┼úia.

ÔÇ×Nu exist─â o decizie de acest tip. ┼×tiu c─â s-a mai ├«ncercat ├«n trecut, cred c─â de vreo trei-patru ori ┼či n-a ie┼čit, dar pot s─â v─â spun altceva. ├Än acest moment ne afl─âm ├«n faza ├«n care se lucreaz─â la studiul de fezabilitate ┼či la proiect. Este o licita┼úie care a avut un c├ó┼čtig─âtor. Sigur c─â am avut nemul┼úumiri ├«n momentul ├«n care am v─âzut durata de elaborare a studiului de fezabilitate ┼či a proiectului care mi s-a p─ârut foarte lung─â, dar e un contract atribuit. Nu am ce s─â comentez din acest punct de vedere. E doar o nemul┼úumire personal─â. Suntem ├«n acest stadiuÔÇŁ, a afirmat Sorin Grindeanu, ├«ntrebat despre subiect luni, la predarea amplasamentului pentru ├«nceperea lucr─ârilor pe Lotul 1 (Dumbrava- Mizil) al Autostr─âzii Ploie┼čti-Buz─âu, transmite News.ro.

Ministrul a adăugat că este prea devreme pentru a discuta despre construirea autostrăzii în parteneriat public-privat, însă nu a exclus această variantă.

ÔÇ×├Än momentul ├«n care se termin─â studiul de fezabilitate ┼či proiectul ┼či vedem la ce valori ajungem, se poate discuta despre diverse scenarii. C─â venim cu finan┼ú─âri pe fonduri europene, pe viitorul exerci┼úiu bugetar c─â se va ├«ncerca un proiect de tipul parteneriat-public privat cred c─â e devreme. Eu cred c─â ├«n acest sens a fost declara┼úia domnului prim-ministru Ciuc─â. Deocamdat─â, haide┼úi s─â vedem unde ajungem cu studiul de fezabilitate, cu proiectul, la ce sum─â ┼či dup─â aceea discut─âmÔÇŁ, a completat Grindeanu.

Premierul Nicolae Ciuc─â a declarat, joia trecut─â la Sinaia, c─â liderii coali┼úiei de guvernare sus┼úin varianta realiz─ârii autostr─âzii Ploie┼čti-Bra┼čov, prin parteneriat public-privat.

ÔÇ×Aceasta este o problem─â cu care ne confrunt─âm cu to┼úii, care nu s-a rezolvat de 30 de ani. Aceast─â comunica┼úie de la Ploie┼čti p├ón─â la Bra┼čov trebuie asumat─â ┼či pornit─â. Finan┼úarea pentru aceast─â comunica┼úie nu poate s─â beneficieze de fonduri europene. Solu┼úia pe care am discutat-o este cea a unui parteneriatul public-privat ┼či trebuie asumat─â. Am avut ├«n discu┼úie trei op┼úiuni: ├«mprumut de la BERD, BEI sau parteneriat public-privat. A fost discutat─â ├«n coali┼úie, urmeaz─â s─â lu─âm o decizie pe acest subiectÔÇŁ, a explicat Nicolae Ciuc─â.

Potrivit Economica.net, anun╚Ťul premierului a fost criticat ├«ns─â de c─âtre fostul ministrul al Transporturilor, C─ât─âlin Drul─â, care a amintit c─â pentru realizarea acestei autostr─âzi este un contract de proiectare ├«n derulare, finan╚Ťat din fonduri europene.

Totodat─â, Drul─â a acuzat proiectantul Consitrans c─â a venit cu o ÔÇ×prim─â variant─â de traseu ÔÇśla mi╚ÖtoÔÇÖ, total neserioas─â, cu o variant─â de tunel de 14 km pe sub Prahova ├«n zona C├ómpina ÔÇô complet aberant─â tehnicÔÇŁ ╚Öi foarte costisitoare.

Reprezentantul USR mai sus╚Ťine c─â autostrada prin Valea Prahovei poate beneficia de finan╚Ťare din fonduri europene ╚Öi pentru construc╚Ťie.

Autostrada Ploie╚Öti ÔÇô Comarnic ÔÇô Bra╚Öov urma s─â fie construit─â prin PPP ╚Öi ├«n mandatul fostului premier Viorica D─âncil─â, ├«ns─â dup─â ce fusese selectat─â o asociere de constructori din China ╚Öi Turcia, contractul nu a mai fost semnat. Din 2004 au mai fost ├«nc─â alte trei tentative de construire a autostr─âzii montane prin PPP/concesiune.

Autostrada Ploie╚Öti ÔÇô Bra╚Öov este unul dintre cele mai a╚Öteptate proiecte de infrastructur─â ale Rom├óniei. Drumul na╚Ťional existent, pe por╚Ťiunea Comarnic ÔÇô Bra╚Öov, reprezint─â un adev─ârat co╚Ömar pentru ╚Öoferii nevoi╚Ťi s─â stea bar─â la bar─â, ore ├«n ╚Öir.