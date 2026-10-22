În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public cu privire la activitatea Global Defense Logistic, considerăm necesar să prezentăm opiniei publice o perspectivă completă, fundamentată pe fapte verificabile și pe specificul real al unei industrii extrem de specializate, insuficient înțelese și adesea prezentate în mod simplificat.

De peste 14 ani, Global Defense Logistic activează într-unul dintre cele mai complexe și exigente domenii logistice la nivel internațional: furnizarea serviciilor de agenturare și suport operațional pentru nave militare aparținând statelor membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și ale marinei militare a Statelor Unite ale Americii. În această perioadă, compania a participat și a câștigat constant proceduri competitive internaționale, desfășurând operațiuni în numeroase porturi strategice la nivel global și construind un istoric profesional bazat pe eficiență operațională, conformitate și capacitatea de a gestiona misiuni logistice cu grad ridicat de complexitate.

Trebuie precizat că serviciile de agenturare pentru nave militare NU reprezintă servicii clasice de transport sau logistică comercială. Aceste operațiuni presupun coordonarea simultană a unui număr mare de furnizori locali, autorități portuare, operatori specializați și prestatori de servicii esențiale care asigură funcționarea și deservirea navelor aflate în escală. În acest ecosistem, contractorul principal acționează ca o interfață operațională și financiară între beneficiarul final al serviciilor și rețeaua extinsă de subcontractori implicați în executarea efectivă a operațiunilor.

Pentru a putea furniza aceste servicii la standardele solicitate de structurile militare internaționale, Global Defense Logistic a dezvoltat de-a lungul anilor o rețea formată din zeci de subcontractori specializați, prezenți în multiple jurisdicții și porturi din întreaga lume. Acești parteneri reprezintă o componentă indispensabilă a lanțului operațional, iar funcționarea eficientă a întregului sistem depinde de existența unui flux financiar predictibil și continuu.

În acest context, considerăm esențial să fie înțeleasă și dimensiunea financiară a situației. Pe parcursul derulării contractelor au existat întârzieri și blocaje generate de creanțe ajunse la scadență și neachitate către Global Defense Logistic, în cuantum de aproximativ 20 de milioane de euro. Aceste sume NU reprezentau exclusiv resurse financiare ale companiei, ci fonduri necesare onorării obligațiilor față de subcontractorii care prestaseră deja servicii în beneficiul navelor deservite.

În orice industrie bazată pe volume mari de servicii externalizate și pe termene stricte de execuție, acumularea unor creanțe de asemenea dimensiune produce inevitabil un efect de domino în întregul lanț operațional. Lipsa accesului la aceste fonduri afectează capacitatea contractorului principal de a efectua plăți către partenerii locali, generând dificultăți de cash-flow care pot influența funcționarea întregului mecanism contractual. Acesta este un aspect economic și operațional care NU poate fi ignorat și care trebuie analizat cu obiectivitate înainte de emiterea unor concluzii simpliste sau speculative.

Global Defense Logistic a colaborat și continuă să colaboreze deplin cu toate autoritățile competente, punând la dispoziție documentele și informațiile solicitate și manifestând o conduită transparentă și responsabilă în raport cu orice verificări aflate în desfășurare. Compania susține fără rezerve clarificarea completă a tuturor aspectelor aflate în atenția instituțiilor abilitate și are convingerea că stabilirea adevărului trebuie să se realizeze exclusiv pe baza probelor, a documentelor și a faptelor, nu a speculațiilor sau a interpretărilor incomplete.

În egală măsură, ne exprimăm preocuparea față de modul în care anumite informații au fost prezentate în spațiul public. Este regretabil că o parte a materialelor publicate au fost realizate fără solicitarea unui punct de vedere oficial din partea companiei, încălcând astfel unul dintre principiile fundamentale ale jurnalismului profesionist: prezentarea echilibrată a tuturor pozițiilor relevante înainte de publicare.

Global Defense Logistic respectă rolul esențial al presei într-o societate democratică și susține pe deplin libertatea de exprimare și dreptul publicului de a fi informat. Tocmai din acest motiv considerăm că responsabilitatea editorială presupune verificarea informațiilor, consultarea surselor competente și prezentarea contextului complet, mai ales atunci când este vorba despre un sector nisat, cu mecanisme operaționale și financiare complexe care sunt dificil de înțeles din afara domeniului.

Ceea ce este astăzi prezentat în mod fragmentat drept o controversă trebuie analizat și prin prisma unei realități incontestabile: timp de 14 ani, Global Defense Logistic a construit un model operațional care a permis deservirea unor beneficiari dintre cei mai exigenți la nivel internațional, într-un mediu caracterizat prin standarde ridicate de conformitate, control și performanță.

În final, adresăm un apel către reprezentanții mass-media pentru un dialog bazat pe profesionalism, echilibru și respect față de principiile informării corecte. Global Defense Logistic rămâne disponibilă pentru orice solicitare de clarificare și pentru furnizarea informațiilor necesare unei înțelegeri complete a contextului.

Despre Global Defense Logistic

Global Defense Logistic este unul dintre furnizorii regionali de referință în domeniul logisticii pentru apărare, cu o experiență de peste 14 ani în furnizarea de servicii specializate destinate forțelor navale și structurilor militare internaționale. Compania coordonează operațiuni logistice complexe prin intermediul unei rețele globale de parteneri și subcontractori, asigurând servicii de agenturare, suport operațional și aprovizionare pentru nave militare aflate în misiune. Prin expertiza acumulată, standardele ridicate de conformitate și orientarea permanentă către eficiență și securitate operațională, Global Defense Logistic s-a consolidat ca un partener de încredere pentru beneficiari instituționali din cadrul alianțelor și structurilor de apărare occidentale