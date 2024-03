Germania introduce o schemă suplimentară de pensii. Câte tipuri de pensii există deja

Germania va introduce o schemă de pensii suplimentare ce vizează investiţii în pieţele de capital, pentru a se asigura că pensiile rămân legate de evoluţia salariilor, conform unui proiect de lege consultat de Reuters.

Sistemul de pensii al ţării este din ce în ce mai mult sub presiune, pe fondul adâncirii decalajului între salarii şi pensii din cauza schimbărilor demografice, milioane de persoane din generaţia "baby boomer", născuţi între anii '50 şi mijlocul anilor '60, urmând să se pensioneze.

"Sistemul trebuie să rămână corect pentru generaţiile viitoare, atât pentru cei care beneficiază ca pensionari, cât şi pentru cei care finanţează sistemul. De aceea sistemul nostru de pensii trebuie actualizat", a afirmat marţi ministrul german de Finanţe, Christian Lindner.

Obiectivul reformei este de a garanta un nivel al pensiei de cel puţin 48% din salariul mediu, până la finalul anilor '2030, permiţând pensionarilor să-şi menţină nivelul de trai după pensionare.

"Nivelul sistemului legal de pensii este garantat până în 2025. Vrem să-l asigurăm permanent şi prin urmare am propus în lege să-l asigurăm legal până în 2039", a explicat ministrul Muncii, Hubertus Heil.

Pentru a atenua povara pe termen lung asupra contributorilor, un fond suveran permanent de investiţii va fi înfiinţat, în vederea achiziţionării de acţiuni de pe pieţele bursiere globale, utilizând împrumuturi de la bugetul federal şi transferuri de fonduri guvernamentale.

În prima fază, Guvernul german vrea să se împrumute anul acesta cu 12,5 miliarde de euro (13,56 miliarde de dolari) pentru aşa numitul "Generational Capital", pentru a investi pe pieţele de capital.

Suma va creşte anual cu 3%, în linie cu estimările privind creşterea salariilor, fiind planificaţi 15 miliarde de euro până în 2028, a explicat Lindner.

Câte feluri de pensie există în Germania

Pensie de bază pentru limită de vârstă: Din cauza dezvoltării demografice, Germania a ridicat pragul de vârstă pentru pensia de bază pentru limită de vârstă. Pentru persoanele născute între 1 ianuarie 1947 și 31 decembrie 1958, pragul de vârstă de bază anterior de 65 de ani a fost amânat cu o lună pentru fiecare an următor, iar pentru cei născuți între 1959 și 1963, cu două luni pe an. Pentru orice persoană născută după 1 ianuarie 1964, se va aplica pragul de vârstă de bază de 67 de ani.

Pentru pensia de bază pentru limită de vârstă trebuie respectată perioada generală de calificare de cinci ani. La acestea se adaugă perioade de cotizare și perioade suplimentare.

Pe lângă pensia de bază pentru limită de vârstă, puteți câștiga alte salarii/salarii fără plafon, fără a fi dedus nimic din pensie.

Pensie anticipată: Pragurile de vârstă pentru pensiile anticipate vor fi ajustate împreună cu noul prag de vârstă de bază.

Puteți solicita o pensie anticipată de la vârsta de 63 de ani dacă puteți dovedi 35 de ani de contribuții la pensie eligibile (pensie pentru limită de vârstă a asiguraților pe termen lung). Ca compensare pentru perioada de pensie mai mare, pentru fiecare lună până la vârsta legală de pensionare (pentru pensiile pentru limită de vârstă ale persoanelor cu handicap grav până la 65 de ani), pensia se reduce cu 0,3% (reducere).

Persoanele cu handicap grav primesc o pensie pentru limită de vârstă (pensie pentru limită de vârstă pentru persoanele cu handicap grav) atunci când:

au atins pragul de vârstă;

sunt recunoscute ca fiind cu handicap grav la momentul pensionării; și

au îndeplinit o perioadă de calificare de 35 de ani.

În ceea ce privește pensiile legale pentru limită de vârstă, pragul de vârstă pentru o pensie completă pentru persoanele cu handicap grav este, de asemenea, majorat de la vârsta de 63 de ani la 65 de ani pentru cei născuți în 1952 și mai sus (vezi mai sus), cu cea mai devreme vârstă posibilă de pensionare de la 60 de ani până la 62 de ani. Ca compensare pentru perioada de pensie mai lungă, pensia pentru persoanele cu handicap grav se reduce cu 0,3% (reducere) pentru fiecare lună în care pensia este plătită înainte limita de vârstă care permite pensionarea la pensie fără deduceri.

Puteți menține pensia pentru limită de vârstă pentru persoanele care au fost asigurate deosebit de mult timp fără deduceri, dacă aveți cel puțin 63 de ani și ați îndeplinit un termen de calificare de 45 de ani. Pentru perioadele de calificare se iau în considerare contribuțiile obligatorii din muncă, activități independente și îngrijire, precum și perioadele de educație a copilului de la vârsta de 10 ani. Timpul de primire a indemnizației de șomaj și a altor indemnizații de înlocuire a salariului pentru promovarea ocupării forței de muncă (cu excepția ultimilor doi ani anteriori începerii pensiei) sunt incluse în calcul. Pe de altă parte, perioadele de primire a indemnizației de șomaj II nu sunt incluse. În plus, se iau în considerare contribuțiile voluntare, dacă se pot dovedi 18 ani de contribuții obligatorii.

Vârsta de începere a acestei pensii va fi crescută treptat până la vârsta de 65 de ani pentru asigurații născuți înainte de 31 decembrie 1952. Această majorare are loc pentru fiecare an în trepte de 2 luni, iar din anul nașterii 1964, vârsta de pensionare de 65 de ani. va fi realizat.

Dispoziții speciale se aplică minerilor: aceștia au dreptul la o pensie pentru limită de vârstă fără reducere pentru minerii care au lucrat în subteran timp de mulți ani de la vârsta de 60 de ani și după o perioadă de calificare de 25 de ani. Vârsta de intrare pentru această pensie va fi majorată treptat pentru asigurații născuți după 31 decembrie 1952. Majorarea are loc în trepte de 1 lună pe an, iar pentru anii 1959-1963 în trepte de 2 luni pe an. Pentru persoanele născute după 1 ianuarie 1964, limita de vârstă este de 62 de ani.

Dacă doriți să lucrați ca pensionar pentru limită de vârstă, puteți depune o cerere de pensionare parțială sau puteți amâna începerea pensionării. Ar trebui să primiți sfatul furnizorului dvs. de pensii înainte de a vă ocupa de un loc de muncă sau de o ocupație ca beneficiar al unei pensii anticipate.

La ce aveți dreptul și unde puteți aplica pentru obținerea beneficiilor

Dispozițiile legale în Germania pentru persoanele în vârstă constă în:

pensia de stat;

pensie de serviciu public;

scheme de pensii profesionale; și

asigurarea pentru limită de vârstă pentru fermieri.

Toți angajații, inclusiv angajații contractați și lucrătorii, sunt obligați să aparțină unuia dintre aceste sisteme de asigurare pentru limită de vârstă. Acest lucru este valabil și pentru persoanele care desfășoară activități independente cu anumite profesii, inclusiv fermieri, artiști, jurnaliști și membri ai profesiilor organizate în asociații, precum medici, arhitecți, meșteri, farmaciști, ingineri, contabili și avocați, alături de alții. Persoanele care desfășoară activități independente care nu fac obiectul asigurării obligatorii se pot înscrie în sistemul de pensii de stat prin asigurare obligatorie sau asigurare voluntară.