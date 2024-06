Furnizorul român de certificate digitale Trans Sped are o nouă conducere

Compania românească Trans Sped şi-a întărit echipa de conducere prin numirea lui Tiberius Popa ca CEO al companiei.

Popa aduce cu el o bogată experienţă în implementarea de mari proiecte de IT şi telecomunicaţii, având un parcurs profesional în funcţii de conducere la companii de top precum Ooredoo Group Qatar, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange şi UPC. De asemenea, noul CEO al Trans Sped este absolvent al MBA Telfer School of Management at University of Ottawa, dar şi al programelor Young Presidents Organization-Harvard Business School, Insead, IMD şi este specializat în dezvoltarea şi implementarea de mari proiecte la nivel corporativ.

Tiberius Popa preia conducerea Trans Sped într-un moment de expansiune şi inovare, cu oportunităţi majore pentru compania românească de a-şi consolida poziţia atât pe piaţa internă cât şi pe piaţa internaţională. Potrivit oficialilor companiei, cifra de afaceri şi profitul Trans Sped s-au dublat în primul trimestru al anului 2024 faţă de perioada similară din 2023, cu potenţial de creştere semnificativ în perioada următoare.

"Mă bucur că m-am alăturat unei echipei solide de profesionişti şi că pot contribui la succesul Trans Sped prin fructificarea oportunităţilor globale din domeniul digitalizării şi al automatizării proceselor. Am urmărit în ultimii ani activitatea Trans Sped şi am apreciat reuşitele pe care le-a obţinut. Sunt convins că acum putem deschide un nou capitol important pentru companie şi putem creşte ritmul dezvoltării şi al extinderii operaţiunilor noastre. Ţintim pieţele emergente din întreaga lume şi ne concentrăm pe economiile cu potenţial din Asia, Africa şi America de Sud”, a declarat Tiberius Popa.

Această nouă numire strategică la conducerea Trans Sped reflectă ambiţiile companiei româneşti de a-şi consolida poziţia pe piaţă şi de a fructifica oportunităţile oferite de numeroasele proiecte în care este implicată. Trans Sped este parte a consorţiului condus de Institutul de Ştiinţe Spaţiale care va realiza proiectul Quantec, Centrul Naţional de Referinţă în domeniul comunicaţiilor cuantice. De asemenea, compania românească are o puternică prezenţă pe piaţa Orientului apropiat, în special în ţările din zona Golfului Persic, şi dezvoltă aici mai multe proiecte în colaborare cu instituţii publice şi private.

Trans Sped are deja un palmares impresionant de inovaţii, fiind prima din România care a introdus semnătura electronică cu chei criptografice în cloud, a dezvoltat soluţia Long Term Preservation şi a implementat servicii de identificare video la distanţă acreditate ADR. Trans Sped se mândreşte de asemenea cu recunoaşterea internaţională a serviciilor sale, fiind un furnizor de servicii de încredere (Trust Service Provider) cu certificate digitale incluse în Lista de Încredere a UE (EU Trusted List) şi cross-certificate cu Federal Bridge of US, recunoscute inclusiv de US Food & Drug Administration. În plus, Trans Sped este membru al organizaţiilor SAFE Identity, ETSI şi Cloud Signature Consortium. Prin soluţiile sale inovatoare, Trans Sped sprijină companii din diverse sectoare, inclusiv farmaceutic, biotehnologie, financiar-bancar, asigurări, utilităţi, retail şi automotive, în eforturile lor de digitalizare şi optimizare a eficienţei operaţionale.