Egiptul a finalizat lucrările la fundația primei unități a centralei nucleare Ed-Dabaa

Egiptul a finalizat deja lucrările la fundația primei unități de putere a centralei nucleare Ed-Dabaa, care este construită cu participarea corporației de stat ruse Rosatom, a anunțat luni, la cea de-a 66-a sesiune anuală a Conferinței Generale a AIEA, ministrul energiei electrice și surselor regenerabile de energie al Republicii Arabe Egipt, Mohammed Shaker.

„În iulie, am lansat un proiect ambițios după ce am primit permisiunea de a construi prima unitate atomo-electrică. Am finalizat deja lucrările la fundația construcției primei unități de putere. Și acum vom fi în liga acelor țări care au propria lor centrală nucleară”, a spus Shaker, subliniind că aceasta a fost o realizare importantă pentru țara sa.

Pe 29 iunie, Autoritatea egipteană de reglementare în domeniul nuclear și radiologic a emis o autorizație pentru construirea primei unități de putere a centralei nucleare. Pe 20 iulie a avut loc o ceremonie de turnare a betonului pe șantierul din Ed-Dabaa de pe coasta Mediteranei - astfel au fost lansate lucrările la placa de fundație a centralei atomo-electrice.

Centrala nucleară Ed-Dabaa este prima centrală nucleară din Egipt și este construită în provincia Matruh de pe coasta Mediteranei, la aproximativ 300 km nord-vest de Cairo. Până în 2028, Federația Rusă va construi patru unități ale centralei cu reactoare VVER-1200 și va furniza combustibil nuclear pe întreg ciclul de viață al centralelor nucleare (60 de ani), precum și va oferi servicii de formare a personalului și va efectua întreținere și reparații timp de 10 ani de la punerea în funcțiune a fiecărei unități. Contractul prevede și construcția până în 2028 a primului modul al unui container de depozitare uscată pentru combustibil nuclear uzat. Egiptul se așteaptă ca centrala nucleară să atingă capacitatea maximă până în 2030.