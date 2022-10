Departamentul de Energie al SUA s-ar putea implica în construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă

Department of Energy (DOE) analizează posibilitatea implicării în finanţarea construcţiei reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, a transmis secretarul adjunct pentru Energie din Statele Unite, David Turk, într-o întâlnire pe care a avut-o cu ministrul Energiei, Virgil Popescu.

,,Am avut o întâlnire de lucru foarte bună cu David Turk - secretar adjunct pentru Energie din Statele Unite - pentru a discuta despre stadiul proiectelor prevăzute în Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România. Oficialul american a transmis că DOE (Department of Energy) analizează posibilitatea implicării în finanţarea construcţiei reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, pe lângă suportul financiar pe care îl vom avea şi de la EximBank", a scris Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, cei doi au discutat şi despre ,,proiectul SMR-urilor, despre situaţia actuală din regiunea noastră, inclusiv a sistemului energetic din Ucraina şi Republica Moldova, state afectate din cauza războiului agresiv al Rusiei".

,,Am transmis că România susţine cele două state şi vom continua să o facem şi le mulţumim SUA pentru suportul acordat până acum şi pe viitor. România şi SUA au un parteneriat strategic solid, iar energia reprezintă o componentă importantă în prezent şi pe viitor", a notat Virgil Popescu.

Sprijin canadian pentru retehnologizarea reactoarului 1

Joi, oficialul din Energie a mai transmis că întâlnirea bilaterală cu Jonathan Wilkinson, ministrul Resurselor Naturale, din Canada, a fost o ocazie bună pentru a discuta despre proiectele comune din domeniul energiei, în mod special al energiei nucleare.

,,Am transmis că reabilitarea Unității 1 și Proiectul Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă sunt prioritare, contribuind la asigurarea securității energetice și la realizarea obiectivelor de decarbonizare. Ambele țări, Canada ca furnizor de tehnologie, și România ca beneficiar, au o responsabilitate uriașă în gestionarea acțiunilor necesare dezvoltării Proiectului Unităților 3 și 4 într-un termen durabil. Ministrul Wilkinson mi-a transmis că avem sprijin și finanțare din partea guvernului canadian pentru retehnologizarea reactoarului 1 și pentru construcția reactoarelor 3 și 4. I-am mulțumit colegului meu canadian pentru suportul acordat și pentru buna colaborare pe care o avem.”, a transmis Virgil popescu pe pagina sa de Facebook.

Conform acestuia, în cadrul întâlnirii, s-a discutat şi despre pregătirea unei noi generații de specialiști în dezvoltarea domeniului nuclear.

,,Am discutat și despre importanța deosebită pe care trebuie să o acordăm pregătiii unei noi generații de specialiști în dezvoltarea domeniului nuclear, iar aceasta implică nu numai absolvenți ai facultăților din domeniul fizicii și ingineriei nucleare, ci și din alte domenii conexe, necesare dezvoltării infrastructura instalatiilor nucleare. De aceea am căzut de acord că este nevoie de o mai mare implicare și cooperare între state, dar și între companii și universități. Pentru că așa cum am mai spus decarbonizare fără energie nucleară nu se poate.”, a mai explicat ministrul Energiei.