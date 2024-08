De ce nu mai cumpără românii mașini electrice: principalele dezavantaje, enumerate de experți

Vânzările de mașini electrice au înregistrat un declin considerabil în acest an, în mai toate statele, inclusiv în SUA, Germania și chiar România.

Datele oficiale arată că, înmatriculările de mașini electrice din România au avut luna trecută o scădere de aproape 70%, față de anul trecut, cel mai probabil după ce statul a înjumătățit subvenția alocată programului Rabla Plus de la 51.000 la 25.500 lei pentru mașinile electrice și de la 26.000 la 13.000 lei pentru mașinile hibride.

La fel s-a întâmplat și în Germania, unde vânzările de mașini electrice au scăzut cu 37% în luna iulie, în timp ce vânzările celor cu motoare pe benzină au crescut cu 0.1% față de iulie 2023, la fel și cele cu motoare hibride (+18.4%) și cele cu motoare diesel (+1.4%).

Scăderi semnificative au fost raportate și în Suedia, unde vânzările de mașini electrice au scăzut cu 15% în iulie, dar și în Elveția, unde vânzările au fost mai mici cu 19% în a doua lună a verii față de aceeași perioadă din 2023.

Principalele dezavantaje

Pentru a înțelege care sunt motivele care au dus la prăbușirea pieței mașinilor electrice, am luat legătura cu Matas Buzelis, expert auto în cadrul carVertical. Acestea ne-a vorbit de prețurile piperate ale mașinilor electrice și de lipsa infrastructurii de alimentare, coroborate cu îngrijorările legate de autonomia EV.

„Unul dintre principalele dezavantaje ale mașinilor electrice este prețul lor ridicat, prin urmare, scăderea subvențiilor oferite prin Rabla Plus are cu siguranță un impact negativ asupra vânzărilor de EV-uri. Cu toate acestea, interesul pentru mașinile electrice noi a scăzut la nivel global în acest an, nu doar în România”, a declarat Buzelis pentru „Adevărul”..

Acesta a explicat că „bula EV se sparge din mai multe motive”.

„Primul este infrastructura slabă de stații de încărcare. Mulți oameni au trecut la mașini electrice, dar producătorii și guvernele nu pot ține pasul cu furnizarea de suficiente stații publice de încărcare, ceea ce îi determină pe potențialii cumpărători să își reconsidere opțiunile. Un alt motiv îl reprezintă prețurile reduse și varietatea din ce în ce mai mare de vehicule electrice de ocazie, care îi îndepărtează pe oameni de la achiziționarea de vehicule electrice noi pentru a economisi bani.

Numeroși alți factori, cum ar fi scăderea cererii pentru vehiculele electrice de lux, anxietatea legată de autonomie și timpii lungi de încărcare, contribuie, de asemenea, la această problemă. Cu toate acestea, explicația pe scurt este că lumea nu este pregătită pentru o schimbare atât de radicală în domeniul transportului. Cu atât de multe dezechilibre pe piața automobilelor electrice, o creștere lină și rapidă a vânzărilor de vehicule electrice noi era nerealistă”, a declarat Buzelis pentru „Adevărul”.