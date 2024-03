Cum se va face plata pensiilor în aprilie, dacă poştaşii fac grevă generală. Anunţul ministrului Muncii

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat joi la Antena 3 CNN cum se vor plăti pensiile în aprilie, în condițiile în care poștașii anunță că vor declanșa greva generală.

"Casa Națională de Pensii și Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială au o convenție cu Poșta Română. Poșta Română trebuie să-și respecte convenția. Beneficiarii, fie că sunt beneficiari de prestații și beneficii sociale, fie că sunt pensionari, nu trebuie să fie afectați de asta. Poșta Română trebuie să-și respecte convenția", a spus ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, joi, în interviul exclusiv pentru Antena 3 CNN.

Întrebată dacă are certitudinea că vor fi și pensiile, și ajutoarele sociale se vor plăti la timp luna viitoare, şefa de la Muncă a precizat că va face toate verificările ca Poșta Română își respectă obligațiile.

Poştaşii au anunţat miercuri că vor declanșa greva generală pentru că negocierile privind contractul colectiv de muncă au eşuat.

"Suntem în această situaţie (greva de avertisment, n.r.) din cauza faptului că au eşuat negocierile colective. În decembrie anul trecut, organizaţia sindicală aparţinătoare BNS, reprezentativă la nivelul companiei, a notificat conducerea companiei pentru a intra în procesul de negociere, pentru că se termina contractul colectiv de muncă în vigoare. Am încercat să negociem cu bună-credinţă. Pe tot parcursul negocierilor care au avut loc în ianuarie, în februarie, au refuzat să ne pună la dispoziţie, în primul rând, mandatul pe care directorul general şi echipa executivă le aveau pentru negocierile colective. N-au dat niciodată curs unor solicitări prin care doream să clarificăm, spre exemplu, structura veniturilor salariale din Poştă. Din informaţiile de care dispunem, aproape 60% dintre salariaţii din Poştă, 12.000 - 13.000, sunt undeva la salariul minim şi un pic peste salariul minim, indiferent de calitatea, complexitatea, pregătirea profesională pe care o au aceşti oameni. Evident, ne-am blocat, cu toate că anticipam comportamentul directorului general, pentru că am mai trăit o astfel de experienţă în urmă cu doi ani, în octombrie - noiembrie, când a recurs la acelaşi tertip, adică a simulat negocieri colective, astfel încât să nu mai existe un asemenea instrument în cadrul Companiei Naţionale Poşta Română. Atunci, doar intervenţia premierului de la vremea respectivă, care îi este şi şef pe linia politică, a făcut ca părţile să se aşeze din nou la masă şi să finalizeze contractul colectiv de muncă, valabil până la începutul acestui an", a declarat Dumitru Costin, preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS).

Potrivit sursei citate, declanşarea grevei generale ar putea avea loc cel târziu la începutul lunii aprilie.

Ulterior, Poșta Română a informat că salariile poștașilor vor fi majorate cu 250 lei în iunie și a i-a asigurat pe „toți partenerii și toți clienții noștri de faptul că toate obligațiile contractuale ale Poștei Române vor fi îndeplinite întocmai”.

„Asigurăm pe toți beneficiarii de servicii poștale, inclusiv pensionarii și beneficiarii serviciilor de justiție din România că activitatea nu va fi perturbată!”, a informat Poșta Română.