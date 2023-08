Cum a fost „certată” BNR de fostul președinte BCE că a redus salariile și cât de mari sunt acum

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a povestit miercuri cum a fost „certată” instituția pe care o conduce de către Jean-Claude Trichet din cauză că a scăzut salariile.

„În 2009 când s-au tăiat salariile am luat și noi hotărârea, voluntar, să le reducem și noi. A venit Trichet (Jean-Claude Trichet – fostul președinte BCE) care ne-a spus: Nu, ați încălcat tratatul european! Am zis: Cu ce l-am încălcat? Este o chestie voluntară. Noi l-am hotărât, Consiliul de administrație. Pe urmă am aflat că s-a plâns un salariat”, a declarat miercuri Mugur Isărescu, potrivit Hotnews

Acesta a povestit că șeful de-atunci al BCE a transmis BNR că a încălcat tratatul european pentru că banca centrală nu are voie să primească niciun fel de instrucțiuni și nici să finanțeze bugetul de stat.

„Nu aveți voie să finanțați bugetul decât din profitul ăla net”, le-a spus Trichet.

Isărescu le-a povestit jurnaliștilor că a scos banii, nu i-a mai băgat la buget și i-a virat într-un fond de consolidare ca să nu mai poată fi acuzată cumva BNR. „Venise să ne serbeze la 130 de ani. În loc să ne serbeze, ne-a tras de urechi că am redus salariile. Asta e legea europeană. Suntem în UE, respectăm legea europeană”.

Cât se câștigă în Banca Națională

Potrivit datelor BNR, veniturile lunare (sume nete) sunt următoarele:

Mugur Isărescu, guvernator: salariul 52.447 lei, Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 22.706 lei

Florin Georgescu, prim-viceguvernator, Salariul 49.406 lei, Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 22.373 lei

Leonardo Badea, viceguvernator: Salariul 44.952 lei, Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 22.355 lei

Eugen Nicolăescu, viceguvernator: Salariul 44.952 lei, Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 22.355 lei

Alte venituri

În plus față de salariul lunar, se acordă anual şi alte venituri, după cum urmează: Indemnizație de vacanță – 100% din salariul net lunar; Alte drepturi bănești de maximum 1,6 salarii nete lunare; O sumă din fondul de participare a salariaţilor la profit – în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004.

La încetarea contractului individual de muncă, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, salariații Băncii Naţionale a României beneficiază de o indemnizație de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, cu condiția ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condiţiilor legale de încetare a contractului individual de muncă.

În cazul salariaţilor care au lucrat în Banca Naţională a României mai puţin de 6 ani, fără întrerupere, anterior îndeplinirii condiţiilor de încetare a contractului individual de muncă, indemnizația de pensionare se acordă, diferențiat, astfel:

5 ani – 10 salarii;

4 ani – 8 salarii;

3 ani – 6 salarii.

Membrii Consiliului de administrație nu beneficiază de bonus de performanță.

Conducerea neexecutivă

Membrii neexecutivi ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României - Csaba Balint, Gheorghe Gherghina, Cristian Popa, Dan-Radu Rușanu, Virgiliu-Jorj Stoenescu – primesc o indemnizație netă lunară de membru al Consiliului de administrație în valoare de 22.355 lei.

Aceștia pot beneficia şi de alte venituri conform legii.

Nivelurile minime și maxime aferente salariilor nete pentru funcțiile de conducere din Banca Naţională a României

Nivel minim Nivel maxim

Centrala Băncii Naționale a României

Director 18.910 lei 42.105 lei

Director adjunct 17.127 lei 29.426 lei

Șef serviciu 8.400 lei 23.815 lei

Șef birou 9.715 lei 16.118 lei

Structurile teritoriale ale Băncii Naționale a României

Director 10.899 lei 19.418 lei

Șef serviciu 7.966 lei 13.474 lei

Șef birou 7.934 lei 8.799 lei

În plus salariații băncii pot primi bonus de performanță anual, acordat în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării performanței profesionale.