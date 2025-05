Europarlamentari ai principalelor partide din România vorbesc despre cauzele și efectele rezultatelor de la prezidențiale care îngrijorează Europa. Turnatul de cenușă în capul politicienilor și sublinierea pericolului pentru România și Europa s-au numărat printre reacții.

Tristețea social-democraților după pierderea șansei de a trimite un candidat în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale s-a simțit de la București până pe holurile Parlamentului European de la Strasbourg. PSD a fost dublu învins: a pierdut și Crin Antonescu - candidatul susținut de coaliția realizată de social-democrați cu PNL și UDMR, dar și facțiunea din PSD care l-a susținut pe Victor Ponta. Pentru primul candidat s-au plătit (din banii noștri) pentru campania electorală 16 milioane de euro, iar pentru cel de-al doilea 6,6 milioane de euro.

Resemnarea și tristețea se putea observa din avion pe chipurile celor câtorva social-democrați care au ajuns la Parlamentul European, după o noapte și o zi a cuțitelor lungi în PSD în care s-a decis ieșirea de la guvernare. În situația în care George Simion va deveni președinte, o alianță PSD – AUR - POT surâde multor social-democrați.

Întrebat despre rezultatul primului tur al prezidențialelor, europarlamentarul Vasile Dâncu, una dintre vocile cele mai importante din PSD și care a fost unul dintre liderii care au criticat susținerea lui Crin Antonescu la președinție, a făcut trimitere la o analiză pe care a publicat-o după alegerile din 2024, când Călin Georgescu a câștigat turul I. „Am scris în decembrie un text lung despre pericolul în care ne aflăm. Nu am ce să spun în plus”, ne-a transmis europarlamentarul care a ajuns luni seara la Strasbourg.

„România pe buza prăpastiei?”

„România pe buza prăpastiei?”, este titlul textului.

„După ultimele alegeri parlamentare ne-am trezit cu o mare surpriză și ideea, ușor îmbrățișată de toată lumea, că ne-a lovit un meteorit. Sigur nu a fost deloc un meteorit, cel mult am putea zice că ne-a lovit o piatră pe care tot noi am aruncat-o în sus, dar am uitat de legea gravitației”, a comentat atunci Dâncu.

El explică în textul invocat de ce se vorbește despre rezultate ca despre un „meteorit”: „Pentru că este ușor să vorbim despre un obiect greu de detectat întrucât această variantă exclude orice analiză și explicație, dar mai ales exclude o vinovăție politică sau de altă natură, să zicem, rațională sau logică.”

Societatea a intrat în alegeri polarizată, cu toate că de la alegerile din vară și până la cele din iarnă nu s-a întâmplat nicio catastrofă, cum a fost, de exemplu, în 2015, incendiul de la „Colectiv”. Dâncu a enumerat câteva dintre elementele care au dus la această situație.

Unul dintre elementele menționate a fost lupta dură dintre candidații la președinție ai PNL și PSD, partide care erau, în același timp, aliate la guvernare. „Această bătălie a liberalilor, combinată cu contrareacții ale PSD, a indus o serie de momente ciudate care au influențat până la urmă rezultatele de pe tabloul final”, explică el.

După victoria lui Georgescu, cei mai mulți politicieni și analiști, spune Dâncu, au aplicat cea mai comodă strategie: „paradigma patriei în pericol” sau pericolul rusesc. „Rusia cu siguranță desfășoară în România un război hibrid, dar nu o face de azi sau de ieri, iar asta nu poate acoperi întreaga explicație pentru ce se întâmplă din perspectiva politică în România”, a arătat social-democratul.

El consideră că cel mai grav este că, instantaneu, ideea centrală, exprimată chiar cu aceste cuvinte, a fost aceea că România se află pe buza prăpastiei. „Când autoritățile ajung la această concluzie, acest lucru, cu siguranță, va influența dezvoltarea viitoare a României și evident influența se va răsfrânge și asupra alegerilor următoare. Este greu de explicat cum se poate întâmpla dintr-o dată să descoperim că economia este pe butuci, că nimic nu mai merge. Dacă ar fi câștigat candidatul PSD, cel al PNL sau doamna de la USR, nu am mai fi descoperit această realitatea tristă?”, detaliază el.

„Nu cred că românii au bolunzit deodată, cum zicem noi în Ardeal”

Europarlamentarul susține că nu suntem în fața unei căderi bruște a economiei și a societății, ci „mai degrabă, e vorba despre o eclipsă a gândirii strategice pentru clasa politică din România”.

„Nu cred că românii au bolunzit deodată, cum zicem noi în Ardeal, după ce în 9 iunie au votat european. Între iunie și decembrie situația economică nu s-a schimbat radical, în afara unor cheltuieli iraționale de campanie, iar indicatorii sociologici au rămas la fel. Poate că singura schimbare, nu știu cât de semnificativă, a fost aceea că politicienii au crezut că pot face șmecherii, că pot, prin tehnologii politice, să modifice o anumită configurație de tur doi al alegerilor prezidențiale”, a explicat el.

Dâncu a prezentat câteva argumente privind situația în care ne aflăm.

Singurul lucru adevărat este că în toți acești ani am avut multă incoerență în strategiile de guvernanță. „Suferim mai degrabă de incompetența factorilor de decizie și lipsa memoriei ne duce la această situație fără precedent în care, dintr-o dată, între cetățenii României există o falie importantă: o prăpastie între oameni și clasa politică”, susține el.

Sondajul IRES din decembrie 2024, realizat dupǎ explozia din primul tur al prezidențialelor, arată că politicienii rămân pe ultimul loc în topul categoriilor profesionale în care românii au încredere, cu un procent de sub 10%, dar este o cifra constantă de vreo 15 ani.

„Ce trebuie să observăm este că anularea turului întâi al alegerilor prezidențiale a fost considerat evenimentul absolut al anului 2024, că peste șase din zece români consideră că decizia CCR de anulare a turului întâi a alegerilor prezidențiale a fost o decizie proastă și doar o treime cred că decizia a fost bună, iar în momentul deciziei 17% au resimțit „furie”, 16% „revoltă”, 15% „regret” și 15% „teamă”, mai arată analiza citată.

„Deci motivele mai mari de revoltă socială vin după anularea alegerilor, nu înainte, ca să zicem că au fost cauze pentru votul românilor pentru un candidat parașutat de alții, așa cum s-a spus pe toate canalele”, arată el.

„Principala cauză: modul în care funcționează politica”

Principala cauză care ne-a adus aici este modul în care funcționează politica, a subliniat europarlamentarul. „Politicienii au transmis ideea de aroganță, iar aroganța înseamnă că nu suntem atenți la cererile oamenilor, ne bazăm pe câteva idei mari de redistribuire și ne ascundem după de televiziuni sau după conținut în social media. Se plătesc sume imense din bani publici pentru publicitate politică televizată și apoi ne uităm în oglinda televiziunilor sau a sondajelor plătite să ne arate cât de frumoși suntem și credem că suntem aleșii poporului, când, de fapt, ne alegem între noi, pe găști și prietenii, având grijă ca să nu se nască nicio bulversare în sistemul intern de putere”, a continuat europarlamentare. Dâncu crede că nu este o revoluție ce se întâmplă azi, ci doar o revoltă a românilor și o împiedicare a statului în propriile șireturi.

O altă constatare a europarlamentarului este că „oamenii au avut senzația unui blat politic și între partide”.

Un alt fenomen amintit este căutarea de alternative la sistemul politic tradițional, din cauza deziluziei față de partidele politice tradiționale, corupția, ineficiența sistemului birocratic și altele.

„Sigur că platformele digitale au influențat gândirea și comportamentul politic și electoral, și au avut un impact puternic asupra modului în care sunt propagate și recepționate mesajele politice, inclusiv cele asociate votului extremist și suveranist”, a detaliat el.

O concluzie a lui Dâncu este că „nu ne lipsește nimic, poate doar gândirea strategică și poate ne lipsesc și niște executivi în câteva posturi cheie. Evident, este crucial un proiect de reformă a statului, proiect început și finanțat de UE cu referire la creșterea capacității administrative, dar care s-a oprit brusc în 2017”.

El a încheiat arătând că „trebuie să renunțăm la sindromul selfie din politică, la narcisismul din media, la omniprezența politicienilor, de dimineața, la amiază și seara pe platourile de televiziune: oamenii nu mai suportă acest lucru. Este o suprasaturație care banalizează și trivializează politica, o transformă într-un fapt cotidian banal, fără impact”.

Mureşan: „G. Simion este periculos pentru România și periculos pentru Europa”

Deputatul european Siegfried Mureşan (PPE / PNL) a declarat, pentru „Adevărul”, că „George Simion nu este doar un candidat anti-european, ci și unul anti-democratic. Este periculos pentru România și periculos pentru Europa.”

Europarlamentarul amintește despre îndemnurile la acțiuni violente împotriva oponenților, insultele și comportament agresiv față de colegii săi din Parlament, atacurile constante la adresa apartenenței României la Uniunea Europeană, dar și refuzul de a participa la dezbateri sau de a comunica transparent cu jurnaliștii.

Toate aceste comportamente demonstrează că „George Simion nu se comportă ca un simplu politician populist. Se comportă ca un potențial lider autocrat”, considerǎ Mureşan.

Liberalul compară modelul liderului autoritar promovat de Simion cu cel al lui Viktor Orban: „În contextul provocărilor cu care ne confruntăm, cu un război la granițele țării și provocări economice și de securitate, România nu are nevoie să importe modelul liderului autoritar, fie el Vladimir Putin sau Viktor Orbán”.

Mureșan crede că România are nevoie de un președinte pro-european, deschis dialogului, care să ofere stabilitate, să creeze bunăstare și să unească românii, nu să-i dezbine.

„De aceea, turul al doilea al alegerilor prezidențiale este esențial pentru democrația din România și pentru viitorul european al țării”, spune el.

„Este, în egală măsură, important și pentru stabilitatea Uniunii Europene. România este stat membru aflat la granița Uniunii Europene cu Ucraina, iar un lider politic autoritar și antieuropean, care are deja interdicții în Ucraina și Republica Moldova, riscă să slăbească atât România, cât și întreaga Uniune Europeană în fața agresiunii Federației Ruse”, concluzionează europarlamentarul.

Tocmai de aceea, Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis, în unanimitate, susținerea lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, arată Mureșan.

Diana Șoșoacă: „se va desființa ideea de naționalism. Degeaba a fost Eminescu”

Liderul SOS, Diana Șoșoacă, a susținut că alegerile din 4 mai au fost „cel de-al treilea tur și urmează cel de-al patrulea tur. Pentru că așa cum a decis Curtea Constituțională sunt aceleași alegeri totul este neconstituțional, lovit de nulitate absolută, în mențin opiniile juridice.”

Problema este alta, a susținut președinta SOS, anume „AUR-ul devine noul PSD, preia tot PSD-ul, pentru că, uitați-vă la toate rezultatele. Antonescu cu Ponta împreună aveau mai mult decât Simion. De ce PSD-ul și cu PNL-u au optat pentru a avea doi candidați, iar PNL-ul a jucat și el la două capete cu Antonescu și cu Nicușor Dan?”.

"Știți care va fi rezultatul dacă va ieși Simeon președinte?", a întrebat parlamentara.

„Îmi pare rău de poporul român. Pierde naționalismul. Pentru că, vă dați seama, Simion niciodată nu s-a ținut de cuvânt, este mult prea tânăr, este un om condus din spate și dacă va ajunge președinte, ca și Nicușor Dan, alții vor conduce, toți spun că sunt mari suveraniști și naționaliști, știți ce se va întâmpla: se va desființa ideea de naționalism și se va anula naționalismul și noi toți, adevărați exponenți ai naționalistului, vom fi aduși așa într-un derizoriu total și naționalismul va fi aruncat la coșul de gunoi al istoriei. Adică degeaba a fost Eminescu, degeaba au fost Avram Iancu. E păcat pentru că se distruge o istorie”, a răspuns tot ea.

Aduce turul 2 înapoi, Simion, așa cum a promis? „Al pantalonilor? Dă-ți și mie o procedură legală. Dați-mi o procedură legală...”, a răspuns europarlamentara.

Îl aduce pe Georgescu premier? „Păi, îi trebuie majoritate în Parlament. Acum depinde de ce aranjamente va face... Adevărul e că Georgescu a fost de la PSD. Așa că dacă PSD-ul își dorește un premier Georgescu, poate să fie.”

Dacă cheamă SOS la guvernare, Șoșoacă spune că va convoca Comitetul Național, iar dacă acesta va considera că trebuie să intre la guvernare cu PSD, își va da demisia din partid: „La revedere. Eu am promis oamenilor că nu voi intra cu PSD la guvernarea. Nu pot să fac jocurile sistemului. Chiar de azi noaptea au început cu amenințări, cu telefoane, „să-i dai voturile lui Simeon”.

Naționaliștii adevărați, spune ea, nu vor accepta niciodată așa ceva.

Piperea: „finalul acestei coaliții, finalul acestei epoci unde primarii sunt baroni locali”

Pentru europarlamentarul Gheorghe Piperea de la AUR, câștigarea alegerilor de către Gheorghe Simion în turul I „era ceva previzibil”: „Eu sunt absolut uluit cum s-a putut întâmpla acest lucru ca o coaliție care este la guvernare de 35 de ani și care are toți primarii, nu câțiva primari, toți primarii, să fi ajuns în situația ca a doua oară să răteze turul 2” .

Europarlamentarul a observat un fenomen interesant: lumea a refuzat sa răspundă sondajelor, motiv pentru care exit-poll-urile de la ora 21.00 sunt diferite de numărătoarea reală.

Un alt fenomen constatat de Piperea are legătură cu votul din localitățile mici: „Mai ales cei din localitățile mici de la țară, inclusiv din localitatea mea natală, au făcut un lucru absolut uluitor, inteligent. Știau sigur că primarii PNL-PSD sunt cu mandat să scoată lumea la vot și să-l voteze pe Crin Antonescu și pentru că nu au vrut să voteze cu Crin Antoneșcu și nici cu Nicușor, s-au dus să voteze cum le spune conștiința nu în localitățile unde pot să fie presați de primari. Deci s-a terminat o epocă: este finalul sondajelor de opinie, finalul acestei coaliții, finalul acestei epoci unde primarii sunt baroni locali.”

Dan Barna: „acest rezultat dă speranță României”

„Rezultatul arată o Românie care se mobilizează în momentele critice. Vom avea un tur 2, din nou, ca acum două mandate, între direcții europene și orice altă directie, spre Rusia, spre nicăieri, spre cai verzi pe pereți”, a susținut europarlamentarul Dan Barna.

E un rezultat care arată că rolul României și poziția Românie în Uniunea Europeană au fost înțelese de către cetățenii ei, spune reprezentantul USR: „Sunt mulțumit că a contribuit și partea de mine, USR-ul, la acest rezultat, printr-o decizie grea care a creat multă emoție și poate frustrare în rândul unora dintre colegii noștri, dintre membri, dar a fost decizia necesară pentru că iată am văzut rezultatele și există speranță și asta e cea mai important, pentru că alegerile prezidențiale sunt, de fapt, alegerile despre viitor și despre speranța într-o țară și cred că acest rezultat dă speranță în România”.

Cristian Terheș: „minciuna din societatea românească”

Europarlamentarul independent Cristian Terheș și candidat la alegerile prezidențiale, cel care a deschis lista AUR la europarlamentare, susține că au fost rezultate neașteptate din foarte multe puncte de vedere. „Cel mai neașteptat rezultat nu a fost al lui George Simion ci al lui Antonescu, care a avut în spate pe hârtie trei partide care guvernează astăzi. Actualul rezultat al acestor alegeri demonstrează, de fapt, minciuna în care societatea românească a trăit de atâția ani de zile pe ideea că peste 90% din administrația locală este la PSD și la PNL. Primarii astăzi și președinții de Consilii județene poți ieși cu 25% cu 30% se uită lucrul ăsta”.