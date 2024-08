Cum a declarat Meloni război fostului gigant auto Fiat. Guvernul cere mai multe investiții interne

În ultimele luni, guvernul italian s-a implicat în tot mai multe conflicte cu Stellantis, moștenitorul celebrului producător auto italian Fiat, acum unul dintre cei mai mari producători auto din lume, pe care îl acuză că nu investește suficient în Italia.

Stellantis, care deține o duzină de mărci, de la Alfa Romeo și Maserati la Peugeot, Citroën și Jeep, se află de mult timp în vizorul lui Meloni, relatează Politico.

Încă din perioada în care era parlamentar în opoziție, Meloni fost una dintre cele mai aprige opozante ale fuziunii franco-italiene dintre Fiat-Chrysler și producătorul de Peugeot, PSA, care a dat naștere Stellantis în 2021. Pe atunci, Meloni avertiza că înțelegerea era o preluare periculoasă de către francezi a unei bijuterii a Italiei, alimentând rivalitatea economică franco-italiană, mereu prezentă

Acum că a ajuns la putere, premierul de dreapta a intensificat lupta împotriva Stellantis, forțând compania să schimbe numele unui nou model Alfa Romeo fabricat în Polonia și să elimine steagurile italiene de pe mașinile de oraș produse în Maroc.

Chiar dacă o mare parte a mașinilor sale sunt fabricate în afara Italiei, Stellantis este în prezent singurul mare producător auto rămas în țară. Grupul deține toate mărcile legendare italiene, cu excepția Ferrari, care este o companie independentă, și Lamborghini, care acum este deținută de Audi din Germania.

„Trebuie să ai curajul să critici deciziile luate de proprietarii și managementul [Stellantis] atunci când acestea sunt în contradicție cu interesele italiene”, a spus Meloni la începutul acestui an, criticând Stellantis pentru că este înregistrată în Olanda și argumentând că Italia este sistematic penalizată în alegerile strategice ale companiei, deoarece acționarii francezi sunt mai influenți.

„Stellantis este un inamic ideal pentru Meloni”

Acesta este doar unul dintre multele atacuri ale guvernului asupra unei companii care a fost în centrul politicii și dezbaterii publice italiene de mai bine de un secol. Înainte de a deveni un grup multinațional cu fabrici peste tot în lume, Fiat a trecut prin suișuri și coborâșuri economice, primind în mod regulat subvenții generoase de la stat și provocând critici împotriva familiei fondatoare, influenta familie Agnelli.

„Stellantis este un inamic ideal pentru Meloni”, potrivit lui Lorenzo Castellani, politolog la Universitatea Luiss din Roma. „Este un grup care a decis, într-un fel, să mute producția, în ciuda faptului că a primit mult sprijin financiar. Poate fi ușor acuzat de lipsă de patriotism”, a spus el, adăugând că Meloni pierde însă bătălia cu gigantul auto, deoarece Italia nu are o modalitate reală de a forța Stellantis să facă mai multe investiții în țară.

Guvernul lui Meloni și Stellantis s-au angajat să producă 1 milion de vehicule pe an în țară. Dar atât guvernul, cât și sindicatele spun că Stellantis nu își respectă această promisiune. Producția în Italia a scăzut cu peste 25% în prima jumătate a acestui an comparativ cu 2023, potrivit sindicatelor. În aceeași perioadă, profitul net al companiei a scăzut aproape la jumătate de la un an la altul, de la 10,9 miliarde de euro la 5,6 miliarde de euro.

De la fuziunea cu PSA din Franța, compania a redus peste 10.000 de locuri de muncă în Italia, în principal încurajând lucrătorii mai în vârstă să se pensioneze. Anul acesta, mai multe linii de producție Stellantis din Italia, inclusiv pentru producția de Fiat 500 și Maserati, au fost suspendate, muncitorii primind un salariu redus în cadrul așa-numitului sistem de „cassa integrazione”, un program de subvenții salariale pe termen scurt.

Apropierea de China

Tensiunile cu Stellantis au pus un accent mai mare pe curtarea Chinei de către Meloni.

În timpul primei sale călătorii la Beijing, la sfârșitul lunii iulie, Meloni a semnat mai multe acorduri de cooperare cu China, inclusiv pentru mașinile electrice.

Ministrul Industriei, Adolfo Urso, a confirmat recent că Italia este în discuții cu mai mulți producători auto chinezi pentru a construi fabrici în Italia și, potrivit Reuters, discuțiile cu Dongfeng din China despre o posibilă fabrică în Italia sunt într-un stadiu avansat. O delegație de oficiali din Ministrul Industriei va călători la Beijing în a doua jumătate a lunii august pentru a discuta mai departe despre aceste subiecte, potrivit unui purtător de cuvânt al ministerului.

Guvernul ar putea lua în considerare, de asemenea, acordarea unor mărci italiene istorice producătorilor auto chinezi, inclusiv Autobianchi și Innocenti, deținute în prezent de Stellantis, potrivit cotidianului italian Il Sole 24 Ore. Transferul ar fi posibil datorită unui decret adoptat recent, care ar permite autorităților italiene să preia controlul asupra asupra acestor mărci, care nu au fost utilizate de mai mult de cinci ani.