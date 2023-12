Cu o mână dau și cu alta iau: Ce venituri cresc în 2024 ca urmare a indexării cu rata inflației

Legiutorii au stabilit de ceva timp indexarea, la începutul fiecărui an, a anumitor venituri cu rata anuală a inflației, care va crește nu doar pensiile și alocațiile cu 13,8%, ci și dările românilor către stat.

Concret, începând cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent.

Prevederea este reluată și în noua lege a pensiilor, guvernanții precizând că în 2024, în ianuarie, pensiile vor fi indexate cu 13,8%, rata inflației pe anul 2022, nu cea din acest an, estimată de economiști la 7,5 - 8%. Surse avizate au declarat pentru „Adevărul” că este folosită rata inflației din 2022 pentru că noua lege a pensiilor a fost dată în 2023 și legea spune că se ia în calcul inflația din anul precedent...

„Calendarul legii pensiilor are două etape. Prima etapă este 1 ianuarie 2024. Începând cu 1 ianuarie 2024, pensiile românilor vor fi majorate cu 13,8%”, declara recent Simona Bucura - Oprescu, ministrul Muncii.

Indexarea punctului de pensie cu rata inflației înseamnă o majorare de la 1.785 de lei la 2.032 de lei pentru punctul de pensie.

Cresc și alocațiile copiilor

În ianuarie se vor indexa și alocațiile copiilor cu rata anuală a inflației din 2023, ceea ce înseamnă că alocațiile de stat pentru copii ar putea crește cu aproape 20 de lei pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani și cu 48 de lei pentru copiii de până la 2 ani. Calculele au fost efectuate luând în considerare o rată anuală a inflației de 8%.

Estimativ, alocațiile de stat pentru copiii între 2 și 18 ani ar putea fi din ianuarie de 263 lei, iar pentru cei cu vârsta de până în 2 ani de 648 lei.

Alocaţiile de stat pentru copii achitate în luna septembrie 2023 celor 3,5 milioane de copii au însumat peste 1,042 miliarde de lei, iar suma medie plătită a fost de 297,07 lei pe beneficiar, conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

În septembrie 2023, au beneficiat de acest ajutor 3.509.605 de copii, cei mai mulţi din Bucureşti (360.538) şi din judeţele Iaşi (192.195), Suceava (132.091), Constanţa (122.849), Bacău (121.241) şi Cluj (119.039).

Ce taxe și impozite cresc din ianuarie

Indexarea cu rata anuală a inflației, stabilită de Institutul Național de Statistică în prima parte a anului 2024 pentru anul 2023, crește veniturile, însă nu doar ale pensionarilor și copiilor, ci și ale statului.

Concret, potrivit noului Cod Fiscal modificat în 2023, toate taxele și impozitele locale, dar și amenzile are se fac venituri la bugetele locale se indexează cu rata anuală a inflației.

„(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti”, se arată la art. 491 din noul Cod Fiscal.

Cu cât cresc taxele în București

De altfel, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat încă din luna aprilie majorarea taxelor și impozitelor locale cu rata inflației de anul trecut, respectiv 13,8%.

Astfel, în cazul mașinilor cu motor între 1601 şi 2000 centimetri cubi, inclusiv, impozitul a crescut cu peste 20 de lei, în timp ce la maşinile foarte puternice, diferența este de peste 700 de lei. În schimb, în cazul automobilelor hibride, impozitul se reduce cu 95%. Se scumpesc și locurile de parcare de reședință. De exemplu, dacă acum cei care locuiesc in zona A platesc 600 de lei pe an, de la anul vor plati 683 lei. Pentru cei care locuiesc in zona B, tariful crește de la 500 la 569 lei. Mai mult vom achita și pentru impozitele pentru locuințe.

Spre exemplu, la un apartament cu două camere de 50 de metri pătrați, diferenta este de 27 lei in zona A, iar pentru un apartament de 3 camere impozitul crește de la 292 la 332 lei tot în zona A. Aceste valori prevăd reducerea de 10% dacă impozitul e plătit până pe 31 martie. Pentru terenul intravilan care au construcţii, creșterile sunt uriașe, de aproape 1700 de lei, tot în zona A. În 2023, taxele şi impozitele locale au fost majorate cu 5,1%, după majorarea de anul trecut de 2,6%. Majoritatea taxelor și impozitelor sunt încasate de primăriile de sectoare și sunt esențiale pentru investițiile pe plan local.