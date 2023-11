Creșterea pensiilor cu 40% în 2024 va duce România în recesiune în 2025

Creșterea pensiilor cu 40% în 2025 va duce România în recesiune în 2025, neputând fi susținută de buget în condițiile în care veniturile sunt insuficiente, consideră analiștii financiari.

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a declarat duminică, pentru B1 TV, că majorările de pensii în medie cu 40% promise de coaliția PSD-PNL prin noua lege a pensiilor ne vor complica viața și mai tare. Deja avem un deficit foarte mare ce trebuie redus substanțial, încasări puține la bugetul de stat și ar putea urma „alte posibile șocuri”. Și, pe lângă acestea, Puterea promite niște creșteri de pensii cu impact „sever” asupra bugetului de stat. Prin urmare, în loc să reducem serios acest deficit, noi suntem pe punctul să-l creștem și mai mult.

Acesta a mai susținut că România are nevoie de o nouă lege a pensiilor, implicit pentru că sunt multe inechități în sistem ce trebuie eliminate, „dar până atunci avem de făcut o consolidare bugetară. (…) Noi, la Consiliul Fiscal, am avertizat că avem o construcție defectuoasă a bugetului pe 2023 și s-a văzut acest lucru și nu am luat în calcul impactul legii pensiilor. Trebuie să ne gândim la o traiectorie care să includă acest fapt”.

Dăianu a insistat apoi că avem nevoie de o evoluție sistematică în reducerea deficitului în următorii ani.

Totodată, președintele Consiliului Fiscal a precizat că măsurile fiscale adoptate recent de Guvernul Ciolacu nici vorbă să reducă deficitul în măsura în care ar trebui: „Măsurile adoptate numai pentru 2024, măsuri fiscale care ar putea aduce 1,4% din PIB venituri la bugetul public, nu sunt suficiente pentru a intra pe o traiectorie clară de reducere a deficitului, mai ales dacă luăm în calcul și impactul acestei legi”.

„Deci ni se complică viața în continuare și eu nu aduc în discuție alte posibile șocuri care pot să fragilizeze bugetul public. Noi nu avem spațiu fiscal, avem venituri foarte joase”, a mai declarat Daniel Dăianu.

Negrescu: 2025 va fi un an de recesiune

Anterior, consultantul fiscal Adrian Negrescu afirma că anul 2025 va fi un an de recesiune pentru România, din cauza cheltuielilor prea mari din 2024. „2025 va fi un an de recesiune în România. Adică toate premisele merg către această situație, în condițiile în care vor fi amânate foarte multe reforme anul viitor. 2024 va fi un an de îngheț din punct de vedere decizional în România. Și toate măsurile astea care vizează în special reducerea cheltuielor bugetare, rezolvarea problemelor structurale ale economiei vor fi amânate pentru 2025”, atenționează Negrescu.

El amintește și de faptul că în anii următori populația României va scădea și mai mult, ceea ce va duce la accentuarea crizei cu care deja se confruntă piața forței de muncă. Și tot Adrian Negrescu vine cu câte cifre care dau fiori.

„Gândiți-vă că vor ieși la pensie decrețeii, circa 1,8 milioane de oameni! Numărul cetățenilor din România va scadea foarte mult, adică cu cel puțin 500.000, în condițiile în care sporul natural, adică numărul de nașteri din România este din ce în ce mai mic. Politicile publice nu sunt menite să susțină crearea de locuri de muncă, absolut necesare în contextul actual”, adaugă el.