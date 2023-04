Companiile de canabis s-au prăbușit pe burse. În ce condiții este permis consumul în România

Cel mai mare fond tranzacționat la bursă (ETF) din sectorul canabisului, Pure US Cannabis ETF (MSOS), cu o valoare de 322 de milioane de dolari, a scăzut cu 87% în ultimii doi ani.

„20 aprilie este o zi cunoscută pentru multe lucruri, unele legate de România. În 1951, chirurgul român Dan Gavriliu a realizat primul transplant de esofag uman din istorie. În 1902, Pierre și Marie Curie au descoperit elementul radioactiv radiu. Dar, mai de curând, 20 aprilie este cunoscută ca fiind ziua "420", care a devenit strigătul de mobilizare al celor care încearcă să legalizeze marijuana pentru uz medicinal și recreativ”, precizează Bogdan Maioreanu, analist economic al eToro.

În timp ce lista țărilor (și a statelor americane) care permit consumul de marijuana a crescut rapid de la modificarea legislației internaționale din 2021, când canabisul a fost eliminat de pe lista de stupefiante a ONU, principalele firme de canabis cotate la bursă au mai puțin de sărbătorit în acest moment.

Cel mai mare fond tranzacționat la bursă (ETF) din sectorul canabisului, Pure US Cannabis ETF (MSOS), cu o valoare de 322 de milioane de dolari, a scăzut cu 87% în ultimii doi ani și cu 24% numai în acest an. Această performanță este inferioară indicelui de referință S&P 500 din SUA cu 87% în ultimii doi ani și cu 33% numai în acest an. De asemenea, indicele canabis a fost cu 100% sub performanța indicelui bursier britanic FTSE 100 pe parcursul a doi ani și sub 74% pe parcursul unui an.

Firmele de canabis cotate la bursă, majoritatea dintre ele luând masiv credite în timp ce se luptau pentru cotă de piață, au înregistrat o scădere puternică în ultimii doi ani. Sectorul a fost foarte dezamăgit de lipsa de mișcare în direcția dezincriminării la nivel federal a canabisului în SUA, probabil cea mai mare piață din lume. Dar, deocamdată, afacerile cu canabis continuă să fie afectate de costurile care decurg din mozaicul complex de legi federale și statale din SUA, în timp ce creșterea sectorului este limitată.

Tabel 1: Cum au performat companiile listate la bursă din industria canabisului în ultimii doi ani

Compania Evoluția prețului anul acesta Evoluția prețului pe un an Evoluția prețului pe doi ani Green Thumb -7% -32% -73% Curaleaf -14% -29% -81% Trulieve -6% -32% -85% Verano Holdings -3% -32% -84% Terrascend 4% -39% -83%

Industria canabisului nu a reușit să crească în ritmul în care mulți au prezis, iar acest lucru este ilustrat de cât de mică este dimensiunea sa în comparație cu sectoarele alcoolului și tutunului. Cea mai mare capitalizare bursieră a unei companii de canabis este de 1,7 miliarde de dolari (Curaleaf), în timp ce în sectorul alcoolului, compania chineză Kweichow Moutai are o capitalizare bursieră de 322 de miliarde de dolari americani, iar în sectorul tutunului, compania americană Philip Morris are o capitalizare bursieră de 174 de miliarde de dolari americani.

Sectorul este încă promițător

Cu toate acestea, sectorul este încă promițător, atitudinea pro-legalizare continuând să crească în SUA, probabil cea mai mare piață globală, iar acum Germania este pe cale să dezincrimineze consumul de canabis și să permită o utilizare recreativă limitată. Planul Germaniei de a legaliza canabisul pentru uz recreațional a primit un feedback pozitiv din partea Uniunii Europene, potrivit ministrului sănătății, Karl Lauterbach. Cu toate acestea, consumatorii germani de canabis vor trebui să se bazeze pe cultivarea la domiciliu și pe cluburile sociale de canabis mai degrabă decât pe magazinele autorizate sau pe farmacii, așa cum era prevăzut inițial, potrivit planului de legalizare limitată a canabisului.

În România, utilizarea în scop medicinal este permisă sub supravegherea strictă a autorităților, dar utilizarea canabisului în scop recreativ este interzisă. Cu toate acestea, la sfârșitul anului 2018, Curtea Supremă a României a emis o hotărâre prin care a dezincriminat, pentru consumatorul final procurarea de produse cu efecte psihoactive, pentru uz personal. Canabisul este în general cultivat în România pentru fibre, semințe/grâne și ulei, iar varietatea principală are în general un conținut de tetrahidrocannabinol (THC) de sub 0,2%. Pentru cultivare, fermierii trebuie să obțină o autorizație prealabilă de la biroul județean local al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.