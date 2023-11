Clădirile noi din România trebuie construite cu protecție pentru defectele de arc electric

Clădirile noi ce vor fi construite în România trebuie să aibă incluse în instalațiile electrice sisteme de protecție pentru defectele de arc electric, una dintre principalele cauze ale incendiilor.

Eaton România a susținut armonizarea legislației din acest segment cu cea Europeană și își propune să furnizeze în continuare soluții de ultimă generație pentru proiectele imobiliare din țară.

Ordinul nr. 959/2023 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor" a introdus în legislația din segmentul instalațiilor electrice pentru folosirea ”dispozitivelor de protecție pentru protecția la defect (protecție împotriva atingerii indirecte)”, dar și conceptul de ”protecție suplimentară prin deconectare automată la apariția unui defect de arc electric”.

Echipamentele AFDD (dispozitive de protecție împotriva defectelor cu arc electric) trebuie astfel utilizate atunci când este realizată instalația electrică in anumite tipuri de clădiri noi, sau modernizarea cladirilor vechi, fie că vorbim despre imobile rezidențiale, industriale sau de altă natură. (AFDD este recomandat a se folosi in orice tip de cladire, dar obligatoriu este doar in anumite cladiri sau imobile in functie de natura utilizarii lor)

Ce înseamnă defectul de arc?

Un defect de arc electric poate fi asemănat cu un mic fulger, care poate să dureze chiar și zile întregi, de obicei în interiorul unei cutii de joncțiune, în interiorul unui cablu (de exemplu, un cablu deteriorat) sau în interiorul unui terminal (doze de conexiuni), rezultatul fiind de regulă izbucnirea unui incendiu.

Defectul de arc electric poate apărea dintr-o mulțime de motive, de la banale manipulări greșite ale cablurilor sub tensiune la defecte de fabricație care se manifestă în timp, iar singura soluție viabilă pentru a le preveni este instalarea unor dispozitive de protecție. Acestea detectează semnalul de înaltă frecvență al arcului și opresc circuitul pentru a minimiza potențialele daune.

Incendiile, o problemă majoră în România

Incendiile reprezintă o problemă importantă în România, provocând pagube considerabile și pierderi de vieți omenești. Potrivit celei mai recente analize a Departamentului pentru Situații de Urgență, pe parcursul anului 2022 au avut loc peste 43 de mii de incendii în România, iar 22% dintre ele au afectat locuințe și anexe gospodărești. În medie, pe zi 19 gospodării au fost afectate de incendii în fiecare zi a anului trecut.

Din totalul acestor incendii, 23% sunt provocate de exploatarea echipamentelor electrice defecte sau improvizate, defectele de arc electric având o pondere importantă. Instituții publice extrem de importante, precum spitalele, au fost, de asemenea, afectate de incendii ce au avut consecințe devastatoare de-a lungul anilor, aceste tragedii subliniind necesitatea protecției la defectele de arc electric.

”Defectele de arc electric sunt considerate asasini tăcuți deoarece se petrec fără vreun avertisment și au consecințe devastatoare. Este unul dintre motivele pentru care Eaton s-a concentrat pe furnizarea unor soluții care să reducă la minim posibilitatea manifestarii si dezvoltarii acestor defecte de arc. Salutăm decizia Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației de a legifera acest segment și avem încredere că efectele pozitive ale includerii dispozitivelor de detecție a defectelor de arc în instalațiile electrice ale clădirilor nou construite vor fi vizibile rapid. Eaton propune soluția pe care am denumit-o AFDD+ și care vine cu un nivel de protecție sporit pentru instalația electrică. Aș dori să subliniez încă o dată importanța acestor echipamente de protecție, mai ales într-o țară precum România, care se confruntă cu foarte multe incendii devastatoare ce pot fi evitate prin simpla utilizare a AFDD-urilor”, a declarat Gabriel Tache, General Manager Eaton România.