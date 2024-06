CFR Călători vrea să închirieze automotoare, pentru a face față cererii de transport

CFR Călători are nevoie de aproape 500 de unităţi de transport pentru a face faţă cererii tot mai mari din ultimii 2-3 ani, astfel că are în derulare o licitaţie de închiriere de automotoare diesel pe o perioadă de 3-5 ani, a declarat, marţi, directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa.

Acesta a prezentat, în Gara de Nord, cinci vagoane şi două locomotive modernizate din fondurile proprii ale companiei, la eveniment fiind prezent şi ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

„Modernizarea pentru fiecare vagon a costat 500.000 de euro. Dotările sunt la nivel european: aer condiţionat, spaţiu pentru bagaje, USB 230, prize, toate dotările necesare unui tren, ajung la viteza de 200 km/h. Noi ieşim şi afară, ieşim cu ele în Ungaria şi Austria, unde se circulă cu 200 km/h. Ele au fost proiectate la 200, le-am dus tot la 200, nu le-am lăsat la 160, poate totuşi ieşim cu ele şi afară”, a precizat Preoteasa.

În ceea ce priveşte modernizările de material rulant din fondurile proprii ale companiei, directorul general a subliniat că anul acesta mai au un singur vagon şi două locomotive. În schimb, pe PNRR, în proces de modernizare sunt 139 de vagoane şi 55 de locomotive. Din acestea, 30 de vagoane de dormit, cuşetă şi vagoane restaurant sunt deja în lucru.

„Anul acesta, din fonduri proprii mai avem doar un singur vagon şi două locomotive. Aici sunt două componente: tot ce s-a contractat pe PNRR a fost achiziţionat de fabricile de material rulant din România. 100% toate fabricile au primit comenzi. Nici noi nu putem financiar, dar nici dânşii la ora asta nu au o capacitate mai mare de a moderniza vagoane. Avem 139 de vagoane în fabricile de vagoane, care vor fi modernizate în doi ani, conform programului PNRR, şi avem 55 de locomotive, adică este un efort uman foarte mare, dar şi financiar. (...) Este o cantitate mare de material rulant care va intra pe piaţă, modernizat”, a susţinut acesta.

Potrivit şefului companiei, cererea de transport pe calea ferată a crescut foarte mult în ultimii 2-3 ani şi este nevoie de mai mult material rulant.

„Avem o cerere foarte mare de material rulant. Cererea de transport pe calea ferată a crescut foarte mult în ultimii 2-3 ani. Încercăm să facem tot ce putem şi niciun angajat al CFR Călători nu se va da în urmă de la a face ce poate. Avem material rulant şi de 30 de ani şi de 50 de ani. Noi încercăm să-l ţinem în circulaţie. Avem două variante: să-l ţinem în circulaţie cu intervenţiile pe care le avem sau să îl scoatem şi să reducem capacitatea de transport. Am ales să-l ţinem în circulaţie şi să încercăm să-l folosim la capacitate. Am mai avea nevoie de aproape 500 de vagoane, dar nu neapărat vagoane, cât unităţi de transport, că le putem transforma în automotoare, rame. Vă spun că am în derulare acum o licitaţie de închiriere de automotoare diesel şi vreau să iau aproape 100 de automotoare. Este un pionierat, mergem puţin cam încet, dar eu sper ca în iulie să am licitaţia asta gata. Închirierea se va face pe o perioadă între 3 şi 5 ani”, a adăugat Traian Preoteasa.

Vagoanele expuse în Gara de Nord fac parte dintr-un lot de şase vagoane de călători clasa a II-a, modernizate în conformitate cu standardele UE, la Atelierele CFR Griviţa, prin programul investiţional derulat în regim propriu de CFR Călători. Acestea urmează să fie introduse în compunerea trenurilor de călători în trafic intern şi internaţional, contribuind astfel la creşterea capacităţii de preluare a cererii zilnice de trafic.

Proiectul de modernizare a celor şase vagoane este în valoare de 22,18 milioane de lei, din fonduri proprii, se arată într-un comunicat al companiei.

Locomotivele și vagoanele CFR Călători trec print-un proces de transformare

În ceea ce priveşte cele două locomotive expuse, acestea fac parte de asemenea dintr-un lot de şase unităţi de tracţiune electrică. Astfel, SCRL Braşov urmează să finalizeze modernizarea a încă două locomotive electrice, iar Reloc Craiova să încheie reparaţia planificată a altor două locomotive electrice.

Costurile proiectelor de modernizare şi de reparaţie planificată aferente lotului de şase locomotive sunt de 22,4 milioane de lei.

Caracteristicile fiecărui vagon modernizat sunt: mobilier nou, fotolii cu spătare rabatabile asemenea celor din avion, sistem de informare a pasagerilor, cu display-uri atât în interiorul vagonului, cât şi în exteriorul acestuia, dispozitiv SOS - respectiv călătorul poate lua legătura cu mecanicul de locomotivă în situaţii de urgenţă; sistem de detecţie a incendiilor (detector de fum şi stingător); uşi laterale cu sistem de închidere/deschidere selectivă (deblocarea selectivă a uşilor de către mecanicul de locomotivă, pe partea cu peronul, similar cu sistemul închidere/deschidere a uşilor de la metrou). Acest sistem se va regăsi şi pe materialul rulant al CFR Călători modernizat prin programul de investiţii finanţat din fonduri PNRR.

De asemenea, aceste vagoane vor mai fi dotate cu instalaţie de climatizare şi toalete ecologice. Viteza maximă de circulaţie este de 200 km/h.

La locomotiva electrică tip EC de 3400 KW, caracteristicile tehnice sunt: viteza maximă de circulaţie 160 km/h; reglaj pe joasă tensiune (fără sistem graduator-selector); convertizoare statice pentru alimentare servicii auxiliare; automat programabil (calculator de bord) comandă tracţiune şi servicii auxiliare; instalaţie supraveghere video interior-exterior; instalaţie pentru deschiderea selectivă a uşilor.

Locomotiva electrică tip EA de 5100KW are următoarele caracteristici: viteza maximă de circulaţie 200 km/h; reglaj pe joasă tensiune (fără sistem graduator-selector); convertizoare statice pentru alimentare servicii auxiliare; automat programabil (calculator de bord) comandă tracţiune şi servicii auxiliare.

Toate proiectele de investiţii derulate de CFR Călători prin fonduri proprii sunt licitate transparent, prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice - SICAP, conform procedurilor legale în vigoare, şi sunt adjudecate de întreprinderile de profil din România.

„CFR Călători este ferm angajată în realizarea de investiţii pentru creşterea şi modernizarea parcului de vehicule feroviare pe care îl deţine, în paralel cu îmbunătăţirea serviciilor oferite călătorilor”, se mai spune în comunicatul companiei.