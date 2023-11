Cetățenii români au investit în titluri de stat peste 22 de miliarde de lei în ultimii trei ani

Românii au investit în titluri de stat 22 miliarde de lei, din 2020 până în prezent, susţine ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, conform unui comunicat de presă al Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Potrivit sursei citate, Ministerul Finanţelor (MF) continuă emisiunile de titluri de stat pentru populaţie Fidelis şi derulează la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) o nouă ofertă de vânzare, în perioada 27 noiembrie - 15 decembrie. Aceasta este a 14-a ofertă de acest tip derulată prin intermediul pieţei de capital de Ministerul Finanţelor începând cu iulie 2020. Prin intermediul precedentelor 14 oferte, Ministerul Finanţelor a atras de la populaţie, cumulat, 22 miliarde lei (4,5 miliarde euro).

„Titlurile de stat au fost mereu atractive atât pentru investitorii la început de drum, cât şi pentru cei experimentaţi, în funcţie de strategia lor şi de apetitul de risc. Siguranţa capitalului investit, faptul că titlurile de stat sunt garantate integral de către stat atât din punct de vedere al capitalului, cât şi al dobânzii aferente, au făcut românii să investească din 2020 până acum peste 22 miliarde lei. Venim cu o nouă ediţie ce oferă condiţii avantajoase, atât pentru titlurile în lei, cât şi pentru cele în euro. În plus, fapul că donatorii de sânge, eroii noştri nevăzuţi, vor beneficia de condiţii speciale, a devenit deja o tradiţie. Astfel, fiecare picătură de sânge devine o monedă de solidaritate, iar titlurile de stat devin simboluri ale generozităţii colective”, a declarat Marcel Boloş, ministrul Finanţelor.

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul consorţiului de intermediere sau intermediarii care au semnat angajamentul privind respectarea condiţiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune şi a transmis angajamentul către Lead Manager. Consorţiul este format din BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe

Generale şi Alpha Bank România, titluri de stat Fidelis denominate în lei şi în euro, în cadrul ofertei publice de vânzare derulate la Bursa de Valori Bucureşti.

„Dintre cei peste 168.000 de investitori din piaţa de capital autohtonă, la finalul lunii septembrie, peste 33.000 aveau în portofolii doar titluri de stat, ceea ce demonstrează că emisiunile recurente de titluri de stat derulate de Ministerul Finanţelor au o contribuţie importantă la creşterea numărului de investitori şi, totodată, la dezvoltarea pieţei de capital, prin diversificarea gamei de instrumente disponibile pentru administrarea eficientă a portofoliilor şi împărţirea riscului pe diferite clase de active. Investiţia la bursă are numeroase beneficii pentru investitori, la fel cum donarea de sânge are beneficii pentru sănătatea donatorilor şi felicităm Ministerul Finanţelor pentru iniţiativa de introduce din acest an o tranşă dedicată investitorilor donatori”, a declarat Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.

La rândul său, Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti, a afirmat că doar în acest an, numărul investitorilor din piaţa de capital a crescut cu peste 25%, de la 133.000 la 168.000.

„În ultimii patru ani am văzut un interes în creştere al investitorilor, numărul acestora triplându-se, de la 54.000, cât erau la finalul anului 2019. Această evoluţie este determinată atât de listările noi din ultimii ani, cât şi de ofertele pentru titurile de stat Fidelis. Titlurile de stat Fidelis oferă investitorilor o rată fixă a dobânzii pe o perioadă specificată, garantându-le acestora un flux de venit stabil şi previzibil”, a spus Adrian Tănase.

Pe tranşa donatorilor pot fi plasate ordine doar de investitorii care au donat sânge începând cu data de 1 ianuarie 2023 şi/ sau care donează în perioada derulării ofertei de vânzare de titluri de stat Fidelis.

Alocarea titlurilor de stat subscrise în cadrul ofertei se va efectua la data alocării (15 decembrie 2023), iar numărul final de titluri de stat oferite va fi stabilit de către emitent cu consultarea sindicatului de intermediere. Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participanţii Eligibili vor fi înregistrate în sistemul de tranzacţionare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat).

Data estimată de intrare la tranzacţionare este 21 decembrie 2023. Veniturile obţinute în urma investiţiei în titlurile de stat Fidelis, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile. De asemenea, subscrierile se pot efectua şi prin intermediul participanţilor eligibili, care reprezintă orice intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care este societate de investiţii financiare sau instituţie de credit acceptată ca participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti şi care a semnat angajamentul privind respectarea condiţiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune şi a transmis angajamentul către lead manager. Sindicatul de intermediere al ofertei este format din BT Capital Partners (lead manager), Banca Transilvania (grup de distribuţie), BCR, BRD şi Alpha Bank România.