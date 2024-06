Cei care dețin fotovoltaice, obligați să-și monteze și instalații de stocare a energiei produse

Camera Deputaților a adoptat două modificări legislative care vor impacta consumatorii casnici și non casnici din România, aducându-i din nou în situația de a scoate bani din buzunar, precizează expertul în energie Dumitru Chisăliță.

„Fără nici o dezbatere, sub umbra verii, a fotbalului etc., au fost realizate două modificări legislative în Camera Deputaților, care vor impacta consumatorii casnici și non casnici din România. Lobbyul pe finalul de activitate al legislativului românesc, aduce consumatorii români din nou în situația de a scoate bani din buzunar”, a afirmat Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI).

Conform acestor modificări, prosumatorii existenți, care dețin sisteme de panouri fotovoltaice cu puteri instalate între 10,8 kW și 400 kW, vor fi obligați să-și monteze și instalații de stocare a energiei electrice regenerabile produse. Instalațiile de stocare ale prosumatorilor vor trebui să aibă fiecare putere de cel puțin 30% din puterea instalată a unităților de producție cu care sunt asociate, pentru puteri ale acestora din urmă cuprinse între 3 și 200 kW, și de cel puțin 50%, pentru puteri ale unităților de producție cuprinse între 200 și 400 kW. Termenul de respectare a obligației de montare a instalațiilor de stocare data de 31 decembrie 2027.

Stocarea parțială a energiei electrice produse de prosumatori este o măsură normală, din considerente de reziliență, siguranță și securitate energetică. Dar asta trebuia să fie făcută de la bun început, astfel încât investiția să fie analizată din punct de vedere economic corect și mai ales prosumatorii existenți să nu fie puși în situația aberantă să schimbe (arunce) echipamenete funcționale în regim on grid, care abia au fost achiziționate (și nu sunt amortizate) și să facă cheltuieli suplimentare (cu modificarea indicatorilor de fezabilitate de la momentul realizării investiției). Există prosumatori (Centre de plasamanete, Cămine de bătrâni etc.) care au făcut eforturi enorme să și monteze astfel de echipamente, la limita subzistenței economice și acum sunt obligați să scoată din buzunar alte mii de euro prin efectul legii pentru a și schimba o parte din echipamente și a și monta baterii de stocare.

„Apreciez că această abordare este abuzivă și realizată într-un mod amatoricesc, doar în scopul de a permite unor firme să și vândă produsele.

Obligațiile prevăzute de lege pot să fie obligatorii pentru toți prosumatorii care își vor monta sisteme fotovoltaice după aprobarea legii (chiar eliminând pragul de jos al puterii pentru care există această obligație), iar pentru prosumatorii existenți să existe o schemă de sprijin astfel încât aceștia să atingă nivelul de normalitate pe care legea prosumatorilor trebuia să o prevadă de la bun început”, a spus expertul.