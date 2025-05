Ce se întâmplă cu pensiile și salariile românilor. Ministrul Finanțelor: „Deficitul în momentul de față este în parametri normali”

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, susține că nu se pune problema, în acest moment, de tăieri de pensii sau salarii: „Avem suficientă rezervă ca să asigurăm plata pensiilor, salariilor și a investițiilor”, a dat el asigurări.

Declarațiile au fost făcute miercuri, 7 mai 2025, la evenimentul Romanian Business Leaders, unde a participat și președintele interimar Ilie Bolojan.

„Avem suficientă rezervă ca să asigurăm plata pensiilor, salariilor și a investițiilor. Cu siguranță, zi de zi asigurarea cash-flow-ului trebuie să se facă prioritizând aceste plăți. Este o chestiune de normalitate, o chestiune care se face lună de lună”, a declarat Tanczos Barna.

De asemenea, în privința deficitului, ministrul Finanțelor spune că dacă trendul actual se menține, România se poate încadra în ținta de 7% până la finalul anului.

„La patru luni nu am calculat deficitul şi nu am finalizat calculele pentru aprilie. Deficitul în momentul de faţă este în parametri normali. Ne putem încadra în 7% cu condiţia să putem realiza veniturile prognozate. În aprilie chiar am depăşit targetul pentru aprilie. Au venit peste 50 de miliarde de lei încasări din impozite, taxe şi din accize. Dacă acest trend se menţine, ne putem încadra în 7% la sfârşitul anului”, a explicat Tanczos Barna.