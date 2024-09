Aurul s-a scumpit de nouă ori în ultimele două decenii. Ce rezerve au statele lumii

În ultimele două decenii, prețul aurului a crescut cu peste 800%, iar de la începutul acestui an, continuă să urce în mod constant, ajungând la peste 2.660 de dolari pe uncie.

În ultimul an, prețul aurului a stabilit constant noi recorduri. 2024 a început cu cel mai mare preț din istorie, de 2.050 de dolari pe uncie, iar în fiecare lună a atins un nou maxim. Piețele au manifestat un interes continuu față de investițiile în acest metal prețios, fapt ce a dus la creșterea constantă a prețului din luna martie până în prezent. Prețul curent pe piețele mondiale este de aproximativ 2.660 de dolari pe uncie, o creștere de peste 28% în aproape nouă luni. Statisticile prevăd ca anul să se încheie cu un nou record.

„Aurul înregistrează o creștere constantă a prețului pe termen lung de aproape trei ani, fiind considerat o investiție sigură. Cererea globală de aur pentru al doilea trimestru al acestui an a fost de 1.258 de tone, o creștere de patru procente comparativ cu anul trecut. Mai mult, Consiliul Mondial al Aurului a declarat că acesta a fost cel mai puternic al doilea trimestru de când au început să țină evidența în anul 2000. De asemenea, achizițiile de către băncile centrale au crescut cu șase procente în comparație cu anul trecut, care a fost un an record. Așadar, putem observa clar faptul că cererea de aur este la un maxim istoric”, spune Victor Dima, Managerul Departamentului de Trezorerie al Tavex România.

Băncile centrale din întreaga lume cataloghează aurul drept o rezervă stabilă, care este în totalitate sub controlul lor și nu depinde de factori externi, iar acest model este adoptat de un număr tot mai mare de investitori privați. Printre acestea se numără Banca Națională a Poloniei, care consideră aurul un scut pe termen lung împotriva inflației și o rezervă stabilă, având în prezent 391,7 tone din acest metal în trezoreria sa, de asemenea, un record.

În schimb, Banca Națională a României nu și-a majorat deținerile de aur din octombrie 2002, când a achiziționat aproximativ 20 de kilograme de aur. Instituția a declarat că decizia de a nu achiziționa aur constă în procentul ridicat al deținerilor de aur în rezervele internaționale ale băncii. În prezent, cele 103,6 tone de aur deținute de BNR reprezintă 10,5% din totalul de rezerve deținute de Banca Centrală.

China – cea mai mare piață de aur din lume

Analiștii spun că cererea de aur investițional în America și Europa este stabilă. În SUA, cererea totală de aur fizic a atins apogeul în 2021 și în prezent se ridică la aproximativ 250 de tone. O situație similară este întâlnită și în Europa de Vest. Aurul investițional „strălucește” cel mai puternic pe piețele din Est – în principal China, India și Turcia. Potrivit datelor Consiliului Mondial al Aurului, achiziția de aur de investiții a atins un nou maxim în Orient, iar cererea lor este unul dintre factorii cheie care împinge prețul aurului în sus.

„China este cea mai mare piață de aur din lume în ceea ce privește cantitatea de aur produsă, dar și cantitatea de aur pe care o consumă și se estimează că în fiecare an importă 1.300 de tone de aur sub formă de aur de investiții și aur pentru bijuterii. Aurul ca investiție în China este considerat una dintre cele mai sigure și mai responsabile achiziții. Cererea de aur de investiții în prima jumătate a acestui an a crescut cu 65% în comparație cu anul precedent, o creștere absolut uluitoare într-un singur an”, adaugă Dima.

Din 2015 până în prezent, Banca Centrală a Chinei a crescut rezerva de aur de la aproximativ 1.050 de tone la 2.264 de tone și se află pe locul șase în lume în ceea ce privește rezervele de aur, însă, dacă va continua cu astfel de achiziții, ar putea depăși primele locuri ocupate, în principal, de țări Occidentale. Statele Unite se află pe primul loc cu rezerve de 8.133 tone de aur. Urmează Germania cu 3.352 de tone, Italia – 2.452 de tone, Franța – 2.437 de tone, Rusia – 2.336 de tone.

Următoarele poziții sunt deținute de Ungaria (95 tone), Serbia (42 tone), Bulgaria (41 tone), Cipru (14 tone), Macedonia de Nord (7 tone), Albania (3,4 tone), Slovenia (3,2 tone) și Bosnia și Herțegovina (1,5 tone). Croația, Muntenegru și Republica Moldova nu au dețineri de aur în rezervele internaționale.

În România, valoarea celor mai frecvente tranzacții se află între 1.000 și 2.000 de euro, existând și clienți care alocă și 50.000 de euro, și chiar și 100.000 de euro aurului. Un semn bun este că aceste valori cresc în fiecare an, ca și numărul clienților.

Aurul protejează rezervele de factori externi

Potrivit unui studiu realizat de fondul american Invesco, 96% dintre băncile centrale din întreaga lume consideră aurul o investiție sigură. Motivul este că tot mai mulți investitori și bănci centrale observă schimbările din sistemul monetar și pot face propriile predicții despre ce s-ar putea întâmpla în viitor la nivel global. Este de așteptat ca piața locală să continue să crească, indiferent de evenimentele globale. Inflația, ratele dobânzilor în scădere și tensiunile geopolitice influențează actualmente prețul aurului. Având în vedere că trăim într-o nouă eră a războaielor și a conflictelor globale, orice eveniment de acest gen ar determina investitorii îngrijorați să se orienteze către siguranța pe care o oferă metalul galben.

„Aurul de investiții are o corelație scăzută cu alte instrumente financiare precum acțiunile, obligațiunile, sau criptomonedele. De exemplu, când piața bursieră, valoarea acțiunilor este în scădere, aurul nu are de obicei probleme. Inflația a fost cel mai important factor care a împins prețul aurului în ultimii ani. În plus, aurul este recunoscut la nivel mondial și standardizat peste tot. Nu este legat de o singură țară, o singură piață sau o singură monedă. Poate fi cumpărat și vândut oriunde în lume la un preț aproape de cel de pe piața internațională. Acest lucru oferă investitorilor o mare flexibilitate și face aurul o investiție extrem de accesibilă” – spune Victor Dima, adăugând faptul că „un factor important care face aurul atât de atrăgător pentru investitori este oferta sa limitată. Acest lucru conferă o stabilitate suplimentară prețului.”