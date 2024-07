Cât de repede vor scădea dobânzile? Perspective pentru piețele financiare în trimestrul al treilea

Banca Centrală Europeană a început să reducă ratele dobânzilor, dar nu și Rezerva Federală a SUA, în timp ce S&P 500 și Nasdaq au atins noi maxime istorice, conduse de acțiunile din sectorul semiconductorilor.

„Însă se observă acum începutul unei rotații a pieței bursiere, pe măsură ce cresc speranțele că Fed va începe reducerile mult așteptate ale ratelor dobânzilor. Investitorii s-au pregătit pentru acest lucru, dar mulți încă se întreabă ce urmează pentru portofoliul lor”, consideră analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Ultimul trimestru a fost unul bun, cu maxime istorice pentru indicii americani, în timp ce Nvidia a atins o capitalizare de piață de 3 trilioane de dolari și a depășit pentru scurt timp Apple și Microsoft pentru a deveni acțiunea cu cea mai mare capitalizare de piață din lume. Unul dintre motive a fost creșterea cheltuielilor pentru centrele de date în special de către companiile care dezvoltă produse de inteligență artificială. Nu în ultimul rând, Banca Centrală Europeană și Rezerva Federală a SUA au devenit divergente în ceea ce privește reducerea ratelor dobânzilor. Fed a menținut ratele neschimbate din cauza inflației persistente (PCE la 2,7%) și a continuării cheltuielilor guvernamentale și de consum. Însă BCE a redus rata depozitelor cu 0,25%, până la 3,75%.

În acest context, investitorii se întreabă ce se va întâmpla în continuare cu ratele dobânzii cheie, cât de repede și cât de jos vor scădea acestea? În iunie, inflația din zona euro a scăzut la 2,5% pe an, în timp ce inflația de bază a rămas neschimbată la 2,9%. Rata dobânzii cheie este în prezent de 4,25%, ceea ce oferă posibilitatea unor noi reduceri ale acesteia. Recent, BCE a fost criptică cu privire la traiectoria ratei dobânzii, dar își propune să nu surprindă piețele. Președintele Christine Lagarde, ar putea pregăti piața pentru o reducere a ratei dobânzii în septembrie sau octombrie la conferința de presă de joi.

Indiciile despre ce va urma

Trimestrul al treilea are unele elemente care încep să ofere indicii despre ce va urma. Fed se îndreaptă încet dar sigur spre prima reducere a dobânzilor. Până în prezent, piața vede trei reduceri în acest an, cu o probabilitate de 88% ca prima de 0,25% să fie în septembrie. Dar investitorii încep să se repoziționeze. Săptămâna trecută, am văzut începutul unei rotații pe care am anticipat-o și care a fost așteptată de mult timp. Indicele Russell 2000 al companiilor având capitalizare mică a câștigat 6%, în timp ce indicele Nasdaq 100, axat pe tehnologie, a pierdut 0,3%. Declanșatorul s-a dovedit a fi noua valoare a indicelui prețurilor de consum din SUA pentru luna iunie, care s-a situat la un nivel scăzut de -0,1%, în timp ce consensul era la +0,1%.

Randamentele obligațiunilor au scăzut, dolarul american s-a depreciat la 1,09 față de euro, iar aurul a atins din nou nivelul de 2.400 de dolari. Raliul pieței de acțiuni s-a lărgit pe măsură ce s-au vândut acțiuni din zona de tehnologie, însă 84% din totalul acțiunilor listate la NYSE au crescut, în frunte cu sectorul imobiliar și cel al utilităților. Estimările privind o creștere medie de 9% a profiturilor cuprinse în raportările financiare din al doilea trimestru continuă să susțină evaluările unor acțiuni, însă investitorii ar trebui să fie pregătiți și pentru corecții care sunt firești în orice ciclu de piață.

Investitorii individuali români se pregătesc și ei pentru mișcările pieței, jumătate (50%) declarând că își vor mări dimensiunea portofoliului în acest trimestru, în timp ce 47% vor păstra valoarea actuală, potrivit celui mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat. Doar 3% au declarat că valoarea portofoliului lor va scădea.