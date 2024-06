Numerar sau criptoactive: ce preferă românii și în ce investesc oamenii în funcţie de ţara în care stau

Investitorii individuali sunt adesea considerați a fi prea concentrați pe acțiunile de tehnologie, însă sectorul serviciilor financiare este de departe sectorul cel mai prezent în portofoliile acestora.

În studiul realizat de eToro pe 10.000 de investitori individuali din 12 țări, inclusiv români, 61% spun că dețin acțiuni din sectorul serviciilor financiare, tehnologia fiind al doilea cel mai deținut sector, cu 40%, iar energia al treilea, cu 35%, respectiv 37% in Romania. Toate cele trei sectoare au fost în centrul atenției în ultimele 18 luni, acțiunile de pe piața energiei și de tehnologie înregistrând performanțe superioare, iar acțiunile din sectorul serviciilor financiare sunt așteptate să prindă avânt pe măsură ce al doilea cel mai mare sector din lume și unul dintre cele mai ieftine în prezent beneficiază de combinația dintre scăderea ratelor dobânzilor și o creștere mai puternică a împrumuturilor.

Portofoliul mediu al investitorilor individuali este, de asemenea, susceptibil să includă numerar, 69% dintre investitori deținând acest tip de active, cum ar fi conturile de economii, în timp ce acțiunile cotate pe piața locală a investitorilor ocupă locul al doilea (49%) în rândul claselor de active, urmate de obligațiunile locale (34%). Potrivit datelor RIB, popularitatea activelor în numerar a continuat să crească în acest an, pe măsură ce ratele de economisire fără risc de 5% au fost disponibile pe scară largă în multe economii majore. Pentru investitorii români, obligațiunile locale și depozitele în numerar au oferit rate ale dobânzii foarte bune, de peste 6%, de unde și baza mai mare de investitori care dețin acest activ în portofoliile lor.

Investitorii individuali văd în tehnologie și criptoactive cele mai mari oportunități

Atunci când investitorii individuali au fost întrebați în ce sector este cel mai probabil să își majoreze investițiile, tehnologia și serviciile financiare au fost din nou în fruntea preferințelor, fiind selectate de 18% și, respectiv, 12% dintre respondenți RIB, urmate de un mix diversificat de imobiliare (9%), sănătate (8%) și energie (8%). Investitorii români preferă tehnologia (18%) și sectorul financiar (15%), urmate de imobiliare (13%) energie (11%) și utilități (7%). Sectorul cu cea mai mică intenție de creștere a investițiilor este cel industrial, doar 2% dintre investitori intenționând să își majoreze deținerile în acest sector.

Dintre clasele de active, criptoactivele sunt considerate a fi cea mai mare oportunitate, 15% dintre investitori declarând că vor acorda prioritate celei mai performante clase de active din lume în fața altora în viitor. Aceasta a fost urmată de activele în numerar (14%), acțiunile listate la nivel local (13%), acțiunile listate la nivel internațional (9%), materiile prime (8%), obligațiunile locale (7%), FX (5%), investițiile alternative (4%) și obligațiunile internaționale (4%).

Amongst asset classes, crypto is considered the biggest opportunity, with 15% of investors stating that they would prioritise the world’s top-performing asset class over others going forward. This was followed by cash assets (14%), locally-listed stocks (13%), internationally-listed stocks (9%), commodities (8%), domestic bonds (7%), FX, (5%), alternative investments (4%) and foreign bonds (4%).

Investitorii români sunt și mai entuziaști când vine vorba de criptoactive, 24% dintre ei declarând că intenționează să își crească investițiile în această clasă de active, urmată de activele în numerar (13%), acțiunile locale (12%), acțiunile și monedele străine (10%) și obligațiunile locale (9%).

Comentând datele, analistul eToro Sam North, spune: "În timp ce piețele au continuat să ofere rezultate investitorilor în 2024, disponibilitatea pe scară largă a ratelor dobânzilor pentru economii extrem de atractive înseamnă că numerarul va rămâne clasa de active dominantă în rândul investitorilor individuali la nivel global, cel puțin pentru încă câteva luni. Cu toate acestea, având în vedere că BCE a redus recent ratele dobânzilor și este de așteptat ca și alte bănci centrale importante să îi urmeze în curând, balanța se va înclina în curând mai mult în favoarea acțiunilor și a altor clase de active, cum ar fi sectorul imobiliar.

Bogdan Maioreanu, analist eToro pentru România, spune: "La nivel global, investitorii individuali obișnuiți sunt bine poziționați pentru ceea ce va fi probabil o perioadă favorabilă pentru companiile de servicii financiare, deoarece acest sector este de departe cea mai comună caracteristică a portofoliilor investitorilor din întreaga lume. Datele au arătat, de asemenea, că, în ciuda globalizării rapide a piețelor financiare din ultimii ani, există în continuare o atracție clară față de acțiunile listate la nivel local. Iar investitorii individuali români profită de performanțele bune ale Bursei de Valori București."

Criptoactive sau numerar? Depinde unde locuiești

Datele arată o diferență semnificativă între intențiile de investiții ale investitorilor individuali din diferite țări. În Regatul Unit, de exemplu, unul din patru investitori (25%) afirmă că vor acorda prioritate numerarului în fața oricărei alte clase de active în următoarele luni, cu mult peste cripto (11%), acțiunile locale (8%) și acțiunile internaționale (10%). O tendință similară este evidentă în SUA și Franța, în timp ce în Germania și Spania, situația este inversă, criptoactivele situându-se pe primul loc și numerarul pe locul al treilea în ceea ce privește intențiile de investiții.

Această tendință se potrivește în mare măsură cu deținerea de criptoactive în aceste țări. În Spania și Germania, 38% și, respectiv, 32% dintre investitorii individuali dețin cripto. Acest procent scade la 25% în Regatul Unit și la 27% în SUA.

Citește și: Bătălia pentru inteligența artificială este alimentată de Nvidia

Bogdan Maioreanu adaugă: "Observăm o disparitate reală la nivel global în ceea ce privește clasele de active pe care investitorii intenționează să le prioritizeze în lunile următoare. Acest lucru se poate datora în parte atractivității dobânzilor la economii în diferite țări. În Regatul Unit și în SUA, de exemplu, unde încă pot obține dobânzi de peste 5%, această clasă de active rămânând prioritară. Cu toate acestea, în Germania și Olanda, unde este puțin probabil să se obțină până la 4% din dobânzi, criptoactivele și acțiunile sunt prioritare. În România, în ciuda faptului că încă se pot obține rate ale dobânzii de peste 6%, majoritatea investitorilor se concentrează pe cripto. De fapt, România este țara cu cel mai mare procent de investitori individuali care dețin o formă de active cripto în portofoliul lor din întregul sondaj "