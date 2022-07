Spania va aplica taxe temporare băncilor şi companiilor din domeniul energiei

Guvernul de la Madrid se aşteaptă să strângă două miliarde de euro pe an în 2023 şi 2024 de pe urma unei taxe impuse pe profiturile excepţionale generate de companiile de utilităţi în acest an şi anul viitor, în timp ce o taxă pe instituţiile financiare ar urma să aducă venituri suplimentare de 1,5 miliarde de euro pe an, a spus premierul Pedro Sanchez într-un discurs în Parlament.

Acesta a mai precizat că Guvernul va impune impozit pe „băncile mari, deoarece acestea încep deja să beneficieze de creşterile (aşteptate) ale dobânzii”. Analiştii susţin că băncile sunt deja sub presiunea temerilor de recesiune şi a posibilităţii ca orice majorare a ratelor să nu fie atât de semnificativă pe cât se aşteptau.

„Impactul asupra băncilor spaniole a fost imediat, deoarece această măsură nu era aşteptată şi a venit ca un duş rece”, a declarat Nuria Alvarez, analist la casa de brokeraj Renta 4 din Madrid.

Taxa ar pune şi mai multă presiune asupra capacităţii creditorilor de a genera profituri, a spus ea.

Sanchez a spus că inflaţia, cauzată în mare măsură de invazia Ucrainei de către Rusia, este cea mai mare provocare pentru Spania, asemănând-o cu „o boală gravă a economiei noastre care sărăceşte pe toată lumea, în special pe cele mai vulnerabile grupuri”.

Premierul a mai anunţat majorarea cu 100 de euro pe lună a burselor pentru elevii de peste 16 ani care primesc deja burse, precum şi mai multe bilete de tren gratuite pentru călătorii pentru trenurile suburbane şi pe distanţe medii în perioada cuprinsă între luna septembrie şi sfârşitul lunii decembrie.

De asemenea, Pedro Sanchez a anunţat marţi că a dat undă verde unui plan de dezvoltare imobiliară care prevede construcţia a 12.000 de locuinţe în Madrid.

Aceste măsuri se adaugă altor iniţiative cu o valoare de nouă miliarde de euro anunţate de Pedro Sanchez în urmă cu două săptâmâni, într-un moment în care creşterea costurilor vieţii îi afectează popularitatea. În total, costurile măsurilor anticriză anunţat în acest an de autorităţile spaniole se ridică la 15 miliarde de euro.