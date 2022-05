Exporturile Gazprom către Europa au scăzut cu 27% pe măsură ce cumpărătorii s-au îndreptat spre piaţa spot

În primele patru luni ale acestui an, Gazprom a livrat către ţările din afara Comunităţii Statelor Independente, adică Turcia şi majoritatea ţărilor din Europa, o cantitate de 50,1 miliarde metri cubi de gaze naturale, cu 18,4 miliarde metri cubi mai puţin decât în perioada similară a anului trecut. În paralel, Gazprom a informat că în perioada ianuarie-aprilie 2022 livrările sale de gaze spre China via conducta "Power of Siberia" au crescut cu aproape 60% în ritm anual, fără a oferi cifre exacte privind volumul livrărilor.

"Gazprom continuă să furnizeze gaze în conformitate cu solicitările consumatorilor şi în termenii obligaţiilor contractuale", a informat compania controlată de statul rus.

În ultimele luni Europa a important cantităţi record de gaze lichefiate la preţuri reduse, pe fondul cererii limitate din Asia, în contextul în care vrea să îşi reducă dependenţa de gazele naturale livrate prin conductă de Rusia. Aceasta, precum şi cererea redusă pentru încălzire graţie evoluţiilor meteo favorabile, a permis ca clienţilor Gazprom să rezerve cantităţi mai mici decât cele prevăzute în contracte şi să se îndrepte spre ofertele mai atractive de pe piaţa spot.

"Este mai avantajos" pentru clienţi să profite de flexibilitatea oferită de acordurile pe termen lung încheiate cu Gazprom şi să încerce să se aprovizioneze pe termen scurt de pe piaţa spot, unde preţurile au fost mai mici în luna aprilie decât cele prevăzute în contractele pe termen lung, susţine Thomas Rodgers, analist la ICIS.

Având în vedere că Gazprom nu a oferit cifre detaliate pentru fiecare piaţă de export, este dificil de estimat cum au evoluat livrările grupului rus spre Turcia şi majoritatea ţărilor din Europa, principala sa piaţă de export. Miercuri, Rusia a întrerupt livrările de gaze spre Polonia şi Bulgaria, după ce anterior a ameninţat că va opri livrările dacă clienţii nu vor face plata în ruble.

De asemenea, Gazprom a informat că în perioada ianuarie-aprilie 2022 a produs o cantitate de 175,4 miliarde metri cubi de gaze naturale, în scădere cu 2,5% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Companiile româneşti nu au contracte de import încheiate direct cu Gazprom, ci cu două firme intermediare: Imex Oil, o subsidiară a grupului rus Conef, şi WIEE, un joint-venture între Gazprom şi nemţii de la Wintershall.