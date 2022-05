Elon Musk şi Twitter, daţi în judecată de un fond de pensii din Florida pentru a împiedica preluarea companiei de către miliardar

Într-o acţiune colectivă depusă la Curtea Cancelariei din Delaware, Fondul de pensii al poliţiei din Orlando a declarat că legea din Delaware interzice o fuziune rapidă, deoarece Musk a avut acorduri cu alţi mari acţionari Twitter, inclusiv consilierul său financiar Morgan Stanley şi fondatorul Twitter, Jack Dorsey, pentru a sprijini preluarea.







Fondul a spus că acele acorduri l-au făcut pe Musk, care deţine 9,6% din Twitter, ”proprietarul” efectiv a peste 15% din acţiunile companiei. Acesta a spus că fuziunea trebuie amânată cu trei ani, cu excepţia cazului în care două treimi din acţiunile care nu sunt ”deţinute” de el au primit aprobarea.





Morgan Stanley deţine aproximativ 8,8% din acţiunile Twitter, iar Dorsey deţine 2,4%. Musk speră să finalizeze preluarea Twitter de 54,20 dolari pe acţiune în acest an, aceasta fiind într-una dintre cele mai mari achiziţii cu efect de levier din lume.





De asemenea, Musk conduce compania de maşini electrice Tesla Inc (TSLA.O), conduce The Boring Co şi SpaceX şi este cea mai bogată persoană din lume, potrivit revistei Forbes.





Twitter şi consiliul său de administraţie, inclusiv Dorsey şi directorul general Parag Agrawal, au fost, de asemenea, numiţi drept pârâţi.





Twitter a refuzat să comenteze.





Avocaţii lui Musk şi fondul Florida nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.





Procesul urmăreşte, de asemenea, să declare că directorii Twitter şi-au încălcat obligaţiile fiduciare şi să recupereze taxele şi costurile legale. Reclamaţie nu clarifică modul în care acţionarii cred că ar putea fi prejudiciaţi dacă fuziunea s-ar încheia la termen.





Joi, Musk a declarat că a strâns aproximativ 7 miliarde de dolari, inclusiv de la fonduri suverane şi prieteni din Silicon Valley, pentru a ajuta la finanţarea unei preluări.





Musk nu avea nicio finanţare asigurată când a anunţat că intenţionează să cumpere Twitter luna trecută.





Unii dintre noii investitori par să aibă interese comune cu Musk, care este un absolutist auto-descris al libertăţii de exprimare, care ar putea schimba modul în care compania din San Francisco moderează conţinutul.





Fondul de pensii de stat din Florida investeşte şi în Twitter, iar guvernatorul Ron DeSantis a declarat săptămâna aceasta că ar putea obţine un profit de 15 până la 20 de milioane de dolari dacă Musk şi-ar finaliza achiziţia.