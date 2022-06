Consumul global de energie a depăşit nivelul de dinaintea pandemiei în 2021. Care a fost cererea de petrol

Cererea de petrol a fost anul trecut de 3,7 milioane de barili pe zi (bpd) sub nivelul la care era în 2019, în principal ca urmare a activităţii din sectorul aviaţiei, care a fost cu 33% sub nivelul de dinaintea pandemiei, arată raportul ,,2021 Statistical Review of World Energy", informează A gerpre s.