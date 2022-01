Canalul Suez a înregistrat venituri record de 6,3 miliarde de dolari în 2021

Veniturile Canalului Suez au ajuns în 2021 la 6,3 miliarde de dolari, cel mai mare nivel din istoria canalului a anunţat duminică şeful administraţiei acestei căi navigabile, Osama Rabia.

„De-a lungul anului 2021, în istoria canalului au fost stabilite recorduri noi şi fără precedent, veniturile anuale ajungând la 6,3 miliarde de dolari”, a transmis portalul de ştiri Al-Yaum al-Sabia. Aceasta este o creştere de 12,8% faţă de 2020, când canalul a generat venituri de 5,6 miliarde de dolari.

În plus, potrivit Rabia, tonajul net anual a atins un nivel record, care a depăşit 1,27 miliarde de tone, adică un plus de 8,5% faţă de anul trecut. În total, a spus el, 20.694 de nave au trecut prin canal în ambele sensuri, comparativ cu 18.830 în 2020.

Canalul Suez a fost deschis pentru transport maritim în noiembrie 1869. Punerea în funcţiune a făcut posibilă scurtarea rutei maritime dintre Asia către Europa cu cel puţin 8 mii de km pentru nave comerciale şi militare, care anterior erau obligate să ocolească întregul continent african. În prezent, canalul are aproximativ 160 km lungime şi peste 20 m adâncime, ceea ce permite trecerea prin el a celor mai mari nave din lume, inclusiv cele mai mari petroliere.

În 2015, a fost deschisă o nouă ramură de 72 de kilometri a canalului. Aceasta a fost concepută pentru a dubla capacitatea arterei de transport de la 49 la 97 de vase pe zi, datorită posibilităţii trecerii lor simultane în direcţii opuse - de-a lungul canalelor vechi şi noi. Autorităţile egiptene se aşteaptă ca veniturile din exploatarea întregului complex al Canalului Suez să depăşească 15 miliarde de dolari pe an până în 2023.

Anul trecut, în Canalul Suez s-a produs unul dintre cele mai mari accidente din istoria sa modernă, când pe 23 martie, nava de containere Ever Given, lungă de 400 de metri, sub pavilion panamez, a blocat partea de sud, cu o singură linie, a canalului. A fost nevoie de şase zile pentru a scoate nava de pe canal, timp în care peste 400 de nave s-au aliniat pentru trecere, iar blocajul de trafic s-a întins aproape până în India. Conducerea canalului a cerut de la proprietarul navei o despăgubire în valoare de 916 milioane de dolari pentru prejudiciul cauzat şi pentru costurile demontării navei portacontainere. Pe 7 iulie, părţile au semnat un acord de conciliere, dar au anunţat că suma exactă este confidenţială şi nu au dezvăluit detaliile acordurilor.