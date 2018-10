Teodorovici: Legea pensiilor ar putea fi adoptată joi de Guvern

„La Ministerul Finanţelor se face o analiză, un calcul. Probabil că astăzi dăm un aviz pe acest proiect de lege, pentru ca joi în şedinţa de Guvern să îl avem pe masa miniştrilor. Impactul începe din 2019, 2020, dar câte puţin”, a declarat luni Eugen Teodorovici.

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, spunea săptămâna trecută că noua lege a pensiilor are patru variante, din care se va alege una, după ce Ministerul Finanţelor va calcula şi transmite impactul bugetar al fiecăreia.

Lia Olguţa Vasilescu a menţionat că nu are încă cifrele finale privind impactul, dar bugetul asigurărilor este dublu faţă de cel de anul trecut, deoarece numai punctul de pensie se dublează şi „automat şi impactul este pe măsură”, în sensul că s-a pornit de la 871 lei punctul de pensie „atunci când am venit la guvernare” şi va trebui până în anul 2020 să ajungă la 1.775 lei.

Întrebată despre valoarea punctului de referinţă, ministrul Muncii a afirmat că sunt patru variante, care au fost date Ministerului de Finanţe pentru a le calcula, deoarece „ne dorim o lege foarte dreaptă, o lege foarte frumoasă, dar în acelaşi timp ne dorim o lege perfect aplicabilă” şi pentru asta este necesar avizul de la Finanţe.

„Două dintre variantele noastre sunt deja cunoscute. Una este prevederea care există deja în legislaţia actuală, adică inflaţie plus 50% din creşterea reală a salariului mediu brut. Cealaltă variantă deja a fost expusă la Neptun, după CEX, când s-a cerut să se ia în considerare şi inflaţia plus 2%. Adică, dacă avem inflaţie anul acesta de 5%, se adaugă 5% la pensie, plus încă 2%, în total 7%. Dar, atunci când vom avea avizul Ministerului Finanţelor, vom putea comunica exact care este varianta aleasă”, a precizat ministrul.

Noua lege a pensiillor urmează să intre în vigoare în 2021.